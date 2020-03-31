HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran'da yeni doğan bebekte Kovid-19 tespit edildi

İran'da yeni doğan bebekte Kovid-19 tespit edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 31.03.2020 11:45 | Son Güncelleme

İran'ın Meşhed kentinde yeni doğan bir bebekte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

İran'da yeni doğan bebekte Kovid-19 tespit edildi

Mehr Haber Ajansı'na göre, Meşhed Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmed Şah Ferhat, "Kovid-19 taşıdığı şüphesi bulunan bir annenin dünyaya getirdiği bebeğe test yapıldı. Sonuç pozitif çıktı." dedi.

İmam Rıza Hastanesi'nde tedavi altında tutulan bebeğin 900 gram olarak doğduğunu aktaran Ferhat, "Bebek, dünyaya geldikten sonra ilk 24 saat içinde solunum güçlüğü yaşadı. Şu an destek ünitesi olmadan nefes alabiliyor." ifadelerini kullandı.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da dün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 2 bin 757'ye, vaka sayısı ise 41 bin 495'e ulaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da korkunç olay! Genç kız odasında boğazından vurulmuş halde bulunduAntalya'da korkunç olay! Genç kız odasında boğazından vurulmuş halde bulundu
Süper taşıyıcı ne demek? Kimler bu tanıma giriyor?Süper taşıyıcı ne demek? Kimler bu tanıma giriyor?
Dikkat! Bu hastalık körlük ve uzuv kayıplarına neden oluyorDikkat! Bu hastalık körlük ve uzuv kayıplarına neden oluyor
Anahtar Kelimeler:
İRAN Kovid-19 Meşhed yeni doğan bebek

En Çok Okunan Haberler

İletişim Başkanı Altun'dan eleştirilere sert cevap

İletişim Başkanı Altun'dan eleştirilere sert cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

Erkeklere erken emeklilik müjdesi! Para ödeyerek emeklilik...

Erkeklere erken emeklilik müjdesi! Para ödeyerek emeklilik...

Survivor'da kavga çıktı! O isim diskalifiye oldu

Survivor'da kavga çıktı! O isim diskalifiye oldu

Fatih Portakal'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Fatih Portakal'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Erdoğan'ın çağrısı sonrası harekete geçtiler! Destek yağıyor

Erdoğan'ın çağrısı sonrası harekete geçtiler! Destek yağıyor

İlginizi Çekebilir

Tecavüzden hapis yatan yapımcıya bir şok daha! Karantinaya alındı

Tecavüzden hapis yatan yapımcıya bir şok daha! Karantinaya alındı

Virüs tedavisinde o ilacın işe yaradığını bulan doktor ölüm tehdidi alıyor

Virüs tedavisinde o ilacın işe yaradığını bulan doktor ölüm tehdidi alıyor

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

Spor hocası korona hastası anlattı: Ciğere inerse...

Spor hocası korona hastası anlattı: Ciğere inerse...

Diğer Haberler
Süper taşıyıcı ne demek? Kimler bu tanıma giriyor?

Süper taşıyıcı ne demek? Kimler bu tanıma giriyor?

Canlı yayında gözyaşları sel oldu! Koronavirüs hastası annesine hemşire sayesinde veda etti

Koronavirüs hastası annesine hemşire sayesinde veda etti

Koronavirüs ile verem aşısı arasında bağ bulundu

Koronavirüs ile verem aşısı arasında bağ bulundu

Hindistan'da sokağa çıkma yasağı insani trajediye dönüştü

Hindistan'da sokağa çıkma yasağı insani trajediye dönüştü

Hindistan’daki polis memuru evde durmayanları korkutmak için koronavirüs maskesi taktı

Gören şaştı kaldı! Koronavirüs maskesiyle yollara düştü

Avustralya televizyonundan Türkiye yorumu: Durum endişe verici

Avustralya televizyonundan Türkiye yorumu: Durum endişe verici

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.