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  4. İran'dan ABD'ye gözdağı: Askeri müdahalesine sert cevap verilecek

İran'dan ABD'ye gözdağı: Askeri müdahalesine sert cevap verilecek

DÜNYA HABERLERİ  | 13.05.2020 12:58 | Son Güncelleme

İran’ın Rusya Büyükelçisi Kazem Jalali, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a savaş açma yetkisini sınırlandıran karar tasarısını veto etmesini değerlendirdi. Jalali, "Trump’ın İran’a askeri müdahalesine İran sert cevap verecek" dedi.

İran'dan ABD'ye gözdağı: Askeri müdahalesine sert cevap verilecek

ABD Başkanı Donald Trump, 7 Mayıs’ta İran’a karşı savaş açma yetkilerinin kullanımını sınırlayan ve Kongre'nin her iki kanadından da geçen karar tasarısını veto etti. İran’ın Rusya Büyükelçisi Kazem Jalali, Rus medyasına Trump’ın bu kararını değerlendirdi. Jalali, "Trump’ın bu kararı veto etmesinin iki amacı olabilir. Birincisi, ABD’deki siyasi partiler arasındaki anlaşmazlıklar ve yaklaşmakta olan seçimlerde zaferi garanti altına alma girişimi olabilir. İkincisi, ABD muhtemelen İran'la askeri bir çatışmaya hazırlanıyor. Umarız Trump’ın amacı ikincisi değildir çünkü İran askeri bir müdahaleye sert bir şekilde cevap verecektir" dedi.

TRUMP’TAN VETO YORUMU

Bahsi geçen karar tasarısını veto eden Trump, veto kararını neden verdiğini açıkladı. Trump, bu kararın yetkilerini kısıtladığını ve gerektiği durumda hızlı karar alamayacağı için ülkesini ve müttefiklerini koruyamayacağını ifade etti.

(DHA)

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