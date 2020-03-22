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İran'dan ABD'ye koronavirüs suçlaması

DÜNYA HABERLERİ  | 22.03.2020 12:06 | Son Güncelleme

İran’ın Dini Lideri Ali Hamaney, koronavirüsün (Covid-19) ABD tarafından üretilmiş olabileceğini söyleyerek, ABD’nin yardım teklifini değerlendirdi. Hamaney, ABD’nin vereceği ilacın hastalığın daha da yaygınlaşmasına neden olabileceğini iddia etti.

İran'dan ABD'ye koronavirüs suçlaması

Devlet televizyonundan canlı olarak halka seslenen Hamaney, koronavirüs ile mücadele için İran’a yardım etmeye hazır olduğunu belirten Washington yönetiminden yapılan öneriyi değerlendirdi.

"SİZİN VERECEĞİNİZ İLAÇ, VİRÜSÜ ÜLKEDE KALICI HALE GETİREBİLİR"

Hamaney, “ABD bu virüsü üretmekle suçlanıyor. Böyle bir suçlama varken hangi akıl Amerikalılara güvenip onlardan ilaç ister. Vereceğiniz ilaç hastalığın daha da yaygınlaşmasına neden olabilir. Sizlere güven yok. Sizin vereceğiniz ilaç virüsün yok olmasını önleyip, virüsü ülkede kalıcı hale getirebilir. Bu suçlama doğruysa ve ABD bu virüsü ürettiyse, ABD’nin göndereceği doktor belki ürettikleri zehrin etkisini yakından izlemek için geliyor. Bu virüsün bir bölümünün İranlıların genetik yapısı incelenerek özellikle İran için üretildiği söyleniyor” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Hamaney ABD Covid-19 koronavirüs

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