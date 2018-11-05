İran'dan ABD'ye yanıt geldi! Füzeler ateşlendi

ABD yaptırımlarının devreye girdiği gün, İran ülkenin kuzeyinde kapsamlı bir askeri tatbikata başladı.

İran Devlet Televizyonu, tatbikattan hava savunma sistemleri ve uçaksavar bataryalarının görüntülerini yayımladı.

TRUMP, YAPTIRIMLARI YENİDEN HAYATA GEÇİRDİ

İran'la üç yıl önce imzalanan nükleer anlaşmayı iptal eden ABD lideri Donald Trump, kaldırılan yaptırımları yeniden hayata geçirdi.

Bu sabah uygulamaya konulan yaptırımlar, İran ekonomisinin kalbi konumunda olan petrol ihracatı, deniz taşımacılığı ve bankacılık sektörlerini hedef alıyor.

Yaptırım listesinde 50 İran bankası ile 700'den fazla İranlı var. İran Havayolları ve 65'ten fazla uçak da yine listeye girdi.

Yaptırımlar İran ile ticaret yapan sekiz ülkeye muafiyet tanıyor. Bu ülkelerden biri, Türkiye... Diğer yedi ülke ise, Çin, Hindistan, Güney Kore, İtalya, Yunanistan, Japonya ve Tayvan.

Yaptırımların ilk dilimi ise 7 Ağustos'ta devreye girmişti.

