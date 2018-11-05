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İran'dan ABD'ye yanıt geldi! Füzeler ateşlendi

DÜNYA HABERLERİ  | 05.11.2018 20:48 | Son Güncelleme

Yeni yaptırımların devreye girdiği gün tüm gözlerin çevrildiği İran, peş peşe füzeler fırlattı. İran ordusu, yeni nesil Sayyad 2 füzelerini ateşledi. Fotoğraflar, İran'ın bilinmeyen bir noktasında çekildi.

İran'dan ABD'ye yanıt geldi! Füzeler ateşlendi

ABD yaptırımlarının devreye girdiği gün, İran ülkenin kuzeyinde kapsamlı bir askeri tatbikata başladı.

İran Devlet Televizyonu, tatbikattan hava savunma sistemleri ve uçaksavar bataryalarının görüntülerini yayımladı.

TRUMP, YAPTIRIMLARI YENİDEN HAYATA GEÇİRDİ

İran'la üç yıl önce imzalanan nükleer anlaşmayı iptal eden ABD lideri Donald Trump, kaldırılan yaptırımları yeniden hayata geçirdi.

Bu sabah uygulamaya konulan yaptırımlar, İran ekonomisinin kalbi konumunda olan petrol ihracatı, deniz taşımacılığı ve bankacılık sektörlerini hedef alıyor.

Yaptırım listesinde 50 İran bankası ile 700'den fazla İranlı var. İran Havayolları ve 65'ten fazla uçak da yine listeye girdi.

Yaptırımlar İran ile ticaret yapan sekiz ülkeye muafiyet tanıyor. Bu ülkelerden biri, Türkiye... Diğer yedi ülke ise, Çin, Hindistan, Güney Kore, İtalya, Yunanistan, Japonya ve Tayvan.

Yaptırımların ilk dilimi ise 7 Ağustos'ta devreye girmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN ABD yaptırım füze

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Helal olsun dişe diş kana kan inceldigi yerden kopsun hergün korkarak yaşamaktansa savaşmak en güzeli helal olsun iran
İRAN.... AMERİKANIN UŞAĞI... GÖRECEKSİNİZ... O FÜZELER NEREYE DÖNECEK.. ERKEN.. TEDBİR ŞART... ANLAŞMALAR FALAN.. . İRANA GÜVEN MEYİN...
önce bizi birbirimize kirdirdilar sonra yanlız kalanlara çöktüler niye arakana yapmiyor yaptırım niye israile yapmiyor yaptirim çünkü müslüman bir toplum görmek istemiyorlar hiç bir müslüman ülke bir hiristiyan budist ülkeye girdimiki yok sonra bide müslümanları terorrist der kimyasal silah var der dünyanın tek kimyasali amerika israil dır ben başkada kimyasal görmedim
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