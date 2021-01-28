İran'dan gerilimi tırmandıracak adım!

İran devlet televizyonuna göre, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Fordo'daki uranyum zenginleştirme tesisini ziyaretinin sonrasında basına konuşan Kemalvendi, nükleer faaliyetler konusunda önceki yıllarla "kıyaslanamaz" şekilde ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Uranyum zenginleştirme tesislerine uranyumu daha hızlı zenginleştirmeye imkan tanıyan gelişmiş santrifüjler kuracaklarını açıklayan Kemalvendi, "3 aydan önce IR-2m santrifüj makinelerini yerleştirmiş olacağız. Bu makineleri aynı zamanda hem üretiyor hem de kuruyoruz." dedi.

Kemalvendi ayrıca, nükleer anlaşmada İran'a en fazla 3,67 oranında uranyum zenginleştirme izni verilmesine rağmen şu ana kadar yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş 17 kilogram uranyum ürettiklerini belirtti.

Mecliste çıkarılan nükleer yasa kapsamında 21 Şubat'a kadar yaptırımların kaldırılmaması halinde İran'ın Ek Protokol'den ayrılma kararının kesin olup olmadığının sorulması üzerine Kemalvendi, "Yasayı tam olarak uyguluyoruz. Meclis ve hükümet bu konuda karar aldı. Bu hususta hazırlıklarımız var ve bu yasayı uygulayacağız." dedi.