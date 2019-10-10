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İran: Türkiye, Suriye'deki güçlerini geri çekmeli

DÜNYA HABERLERİ  | 10.10.2019 13:38 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösteren İran, Türkiye'ye Suriye'deki güçlerini çekme çağrısında bulundu.

İran: Türkiye, Suriye'deki güçlerini geri çekmeli

İran, Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeyinde dün başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'ye Suriye'deki güçlerini geri çekme ve saldırıyı derhal durdurma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Suriye topraklarındaki askeri operasyonu hakkında kaygılarını aktarıyor; çatışma bölgesindeki insani durumun ciddiyeti ve sivillere yönelik tehlike göz önünde bulundurulduğunda, acilen saldırıya son vermenin ve Türk birliklerinin Suriye’de çekilmesinin gerekliliğini vurguluyor."

İran'ın yanı sıra, TSK’nın Fırat’ın doğusuna yönelik harekatına dünyadan tepkiler gelmeye devam geliyor.

'KABUL EDİLEMEZ'

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Türkiye'nin dün başlayan Suriye harekatının "kabul edilemez" olduğunu ifade ederek, çatışmaların bir an önce durdurulması çağrısında bulundu.

İktidardaki koalisyonun ortağı Beş Yıldız Hareketi partisinin lideri olan Di Maio, basın toplantısında "Hükümet olarak Türkiye'nin başlattığı saldırıların kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Saldırıları kınıyoruz çünkü geçmişte askeri eylemler hep daha fazla teröre sebebiyet verdi" dedi.

Di Maio, "Son yıllarda trajedi yaşayan Suriyelilerin hayatlarını tehlikeye atan bu kabul edilemez saldırının hemen sonlandırılması çağrısında bulunuyoruz" dedi.

AB KOMİSYONU: BARIŞ SÜRECİ İÇİN ENGEL

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, 'Türkiye'nin Suriye'deki düşmanca faaliyetlerinin, ülkede Birleşmiş Milletler öncülüğündeki barış süreci için bir engel teşkil edeceği' belirtildi.

ÜRDÜN: SORUNLAR ULUSLARARASI HUKUK ÇERÇEVESİNDE ÇÖZÜLMELİ

Barış Pınarı Harekâtı’nı kınayan Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Türkiye’ye Suriye’ye yönelik saldırılarına son vermesini ve sorunları uluslararası hukuk çerçevesinde çözme çağrısı yaptı.

KANADA: BÖLGEDEKİ İSTİKRARA ZARAR VERİR

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, ülkesinin harekâtı kesin suretle kınadığını belirterek, bunun bölgedeki istikrara zarar verebileceğini, insani durumu daha da kötüye götürebileceğini ve koalisyonun IŞİD’de karşı eylemleri sonucunda varılan ilerlemeyi ortadan kaldırabileceğini ifade etti.

JAPONYA: KRİZİN ÇÖZÜMÜNÜ ZORLAŞTIRIYOR

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Japonya Kabine Genel Sekreteri Yoshihide Suga, harekâtın bölgedeki gerginliği tırmandırdığını, Suriye krizinin askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini kaydetti.

ESTONYA: HAREKÂTA SON VERİN

Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsula, harekâttan dolayı endişe duyduklarını belirterek, Türkiye’den duruma son verme çağrısı yaptı. Reinsula, Suriye’deki krize uluslararası düzeyde bir çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

BELARUS: ASTANA SÜRECİNDE VARILAN ANLAŞMALAR ÇERÇEVESİNDE HAREKET EDİLMELİ

Belarus Dışişleri Bakanlığı’ndan da gelen açıklamada da harekâtın endişe yarattığı belirtildi. Açıklamada tüm tarafların Astana sürecinde varılan anlaşmalar doğrultusunda hareket etmesi ve gerginliği tırmandıracak adımlardan kaçınmasının önemli olduğu vurgulandı.

ERMENİSTAN: YENİ BİR İNSANİ KRİZE YOL AÇACAK

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı da harekâtı kınayarak, bunun bölgedeki durumu kötüleştireceği, siviller arasında kayıplara ve yeni bir insani krize yol açacağı açıklaması geldi. Bakanlığa göre, harekât azınlıklar için ayrı bir endişe verici durum oluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Türkiye Barış Pınarı Harekatı

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