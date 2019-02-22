İran'dan olay iddia: ABD'nin drone'larının kontrolünü ele geçirdik

Trump'ı çok kızdıracak bu hamleyle ilgili açıklama yapan kişi ise İran Devrim Muhafızları Kolordu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Amir Ali Hajizadeh. İşte haber ajansı tarafından yayınlanan o görüntüler...

ABD drone'larını İran kontrol ediyor!

İran Devrim Muhafızları Kolordu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Amir Ali Hajizadeh, Suriye ve Irak üzerinde uçan ABD’ye ait birkaç drone'nun Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) tarafından kontrolünün ele geçirildiğini iddia etti.

İran haber ajansı FARS’a konuşan Hajizadeh olaya dair yaptığı açıklamada “Suriye ve Irak üzerinde uçan 7-8 drone'nun kontrolünü ele geçirdik, drone'a gelen verilerin takibini yaptık ve verileri ilk elden ele geçirdik” İfadelerini kullandı.