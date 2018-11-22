İran'dan savaş çıkartacak tehdit: Füzelerle vururuz!

Reuters'ın haberine göre Hacızade, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bizim menzilimizdeler ve bir harekette bulunurlarsa onları vurabiliriz. Karadan denize füzelerimizin menzili 700 kilometre ve ABD uçak gemileri hedefimizdeler."

Açıklama, ABD ile İran arasındaki ilişkilerin gerildiği bir dönemde yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs ayında yaptığı açıklamada ülkesinin İran nükleer anlaşmasından çekildiğini duyurmuştu. ABD anlaşmadan çekilmesi sonucu İran'a yönelik iki ayrı yaptırım kararı uyguladı. Bu çerçevede Kasım ayından itibaren İran'dan yapılan petrol ithalatına da yaptırımlar getirildi.

Fakat İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, geçen hafta yaptığı açıklamada ABD'nin İran petrolüne yönelik yaptırımlarının ihracat üzerinde büyük bir etkisi olmayacağını duyurdu.

