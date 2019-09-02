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İran'dan tehdit gibi açıklama: Üçüncü adım daha güçlü olacak

DÜNYA HABERLERİ  | 02.09.2019 09:24 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Tahran yönetiminin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltmaya devam edeceğini ve atacakları yeni adımın öncekilerden "daha güçlü" olacağını açıkladı.

İran'dan tehdit gibi açıklama: Üçüncü adım daha güçlü olacak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma yönünde atacakları üçüncü adımın öncekilerden daha güçlü olacağını belirtti.

Sözcü Musevi, yaptığı açıklamada, İran'ın perşembe günü nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma yönünde atacağı üçüncü adımla ilgili bilgi verdi.

Musevi, "Planlaması tamamlanan ve uygulamaya hazır üçüncü adım, birinci ve ikinci adımdan daha güçlü olacaktır." ifadesini kullandı.

Diplomatik çabaların beklenen neticeye ulaşması durumunda atılan adımlardan geri dönüşün mümkün olduğuna dikkati çeken Musevi, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Fransa temaslarının ve yardımcısı Abbas Arakçi'nin bugün Paris'e yapacağı ziyaretin nükleer anlaşmanın korunması için atılan diplomatik adımlar olduğunu kaydetti.

Musevi, Avrupa Birliği ülkelerinin nükleer anlaşma çerçevesindeki vaatlerini yerine getirmesi durumunda İran'ın üçüncü adımı atmayacağını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, dün Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşma kapsamında verdikleri sözleri yerine getirmemeleri durumunda, taahhütlerine riayet etmemeyle ilgili "üçüncü adım"ın perşembe günü devreye gireceğini açıklamıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azalttığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, 7 Temmuz'da bu konuda ilk aşamanın sona erdiğini, yine 60 gün sürecek ikinci adımın başladığını, bu aşamada nükleer faaliyetleri kapsamında anlaşmada taahhüt ettikleri uranyum zenginleştirme oranı ve miktarına riayet etmeyeceklerini ve söz konusu sürede ülkesinin beklentilerinin karşılanmaması durumunda üçüncü adımı atacaklarını belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN nükleer tehdit

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