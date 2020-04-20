HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran Dışişleri Bakanı Zarif’ten Suriye’ye ziyaret

İran Dışişleri Bakanı Zarif’ten Suriye’ye ziyaret

DÜNYA HABERLERİ  | 20.04.2020 13:38 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmek üzere Suriye’nin başkenti Şam’a geldi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif’ten Suriye’ye ziyaret

İran Dışişleri Bakanı Zarif’in Esad ve Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile görüşmek için Suriye’ye ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye ile ikili ilişkilerin ele alınacağı aktarıldı. Suriye tarafı ise yeni Astana müzakereleri ve bölgesel gelişmelerin de masada olacağını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ülkede 19 Şubat tarihinde görülen ilk korona virüs vakası sonrası ilk kez yurt dışına ziyaret gerçekleştirirken Tahran-Şam arasında yılın ilk diplomatik görüşmesi gerçekleştirilmiş olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yumruk yumruğa saldırı! Diskalifiye şoku Yumruk yumruğa saldırı! Diskalifiye şoku
Karadelik etrafında ilginç hareketler!Karadelik etrafında ilginç hareketler!
Koronavirüs laboratuvarda mı üretildi? İşte çarpıcı açıklamaKoronavirüs laboratuvarda mı üretildi? İşte çarpıcı açıklama
Anahtar Kelimeler:
İRAN Dışişleri Bakanı Zarif Şam

En Çok Okunan Haberler

Avustralya'dan beklenen açıklama: Koronayı yendik!

Avustralya'dan beklenen açıklama: Koronayı yendik!

Özel mesajları ifşa oldu! 'Atsana biraz daha...'

Özel mesajları ifşa oldu! 'Atsana biraz daha...'

Balıkesir'de jandarma ekiplerine hain saldırı

Balıkesir'de jandarma ekiplerine hain saldırı

23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?

23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?

Yumruk yumruğa kavga! Diskalifiye mi olacak?

Yumruk yumruğa kavga! Diskalifiye mi olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında İstiklal Marşı'nı okuyacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında İstiklal Marşı'nı okuyacak

İlginizi Çekebilir

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Bir şehirde daha kedi ve köpek eti tüketimi yasaklandı

Bir şehirde daha kedi ve köpek eti tüketimi yasaklandı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Şimdi de çekirge istilası! 1 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Şimdi de çekirge istilası! 1 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Diğer Haberler
Kraliçe Elizabeth 94'üncü yaşını internetten kutlayacak

Kraliçe Elizabeth 94'üncü yaşını internetten kutlayacak

Bolsonaro sokağa çıktı, 'askeri müdahale' istedi!

Bolsonaro sokağa çıktı, 'askeri müdahale' istedi!

Karadelik etrafında ilginç hareketler!

Karadelik etrafında ilginç hareketler!

Trump cebinden kulak çubuklarını çıkarıp dalga geçti!

Trump cebinden kulak çubuklarını çıkarıp dalga geçti!

DSÖ’den önlemlerin gevşetilmesi için altı şart

DSÖ’den önlemlerin gevşetilmesi için altı şart

ABD’de doğan çift başlı keçi yavrusu şaşırttı!

ABD’de doğan çift başlı keçi yavrusu şaşırttı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.