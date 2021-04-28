İran Dışişleri Bakanı Zarif: Çok üzüldüm!

Uzmanların doğru bildiği konularda kendi görüşlerini çekinmeden dile getirmeleri gerektiğini, şahsi konfor ve menfaatleri uğruna kendilerine otosansür uygulamalarının ihanet anlamına geleceğini kaydeden Zarif, "40 yıl boyunca (siyasi) tahlillerimde müçtehit ve (müesses nizamın aldığı kararları) icra konusunda mukallit olmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı, "İleriki dönemlerde göreve gelecek devlet adamlarının istifadesine sunmak için 8 yıllık tecrübeyi aktarmak adına diplomasi ve saha faaliyetlerinin ele alındığı teorik gizli bir konuşmanın ülke içi çekişme ve kişisel eleştiri konusu haline gelmesine çok üzüldüm." açıklamasında bulundu.

Zarif, Instagram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, hükümet arşivlerinden çalındığı açıklanan ve yabancı bir medya kuruluşuna sızdırıldıktan sonra İran'da siyasetin gündemine oturan röportajıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ülke politikalarının gerçekleştirilmesinde "askerler" ve "diplomatların" sahada ve diplomatik alanlarda birbirlerini tamamlayan iki unsur olduğuna işaret eden Zarif, ülke çıkarlarını ve İran halkını korumak için verdiği söze bağlı kaldığını kaydetti.

Zarif, ses kaydında yer alan, "Rusya'nın nükleer anlaşmayı engelleme çabalarıyla" ilgili açıklamalarına ise değinmedi.

Londra'dan Farsça yayın yapan Iran International, geçen günlerde, İranlı ekonomist Said Leylaz'ın Zarif'le mart ayında yaptığı sohbetin 3 saat süren ses kaydından bir bölümünü yayınlamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı ses kaydını doğrulamış ancak sohbetin yayınlanmak için değil, arşiv için yapıldığını açıklamıştı. Zarif, söz konusu sohbette iç ve dış siyasetle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuş, Devrim Muhafızlarına bağlı eski Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'yi dışişleri diplomasisini yönlendirmesi nedeniyle eleştirmiş ve "Rusya'nın nükleer anlaşmayı engellemeye çalıştığını" dile getirmişti.

Ses kaydının ortaya çıkmasının ardından İran'daki muhafazakar gazeteler Zarif'i hedef alan manşetler kullanmış, İran Meclisi'nden de "istifa" çağrıları yapılmıştı.

