HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran Dışişleri Bakanı Zarif: Çok üzüldüm!

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Çok üzüldüm!

28.04.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ileriki dönemlerde göreve gelecek devlet adamlarının istifadesine sunmak için yapılan gizli bir konuşmanın ülke içi çekişme ve kişisel eleştiri konusuna dönüştürülmesine çok üzüldüğünü ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Çok üzüldüm!

Zarif, Instagram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, hükümet arşivlerinden çalındığı açıklanan ve yabancı bir medya kuruluşuna sızdırıldıktan sonra İran'da siyasetin gündemine oturan röportajıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı, "İleriki dönemlerde göreve gelecek devlet adamlarının istifadesine sunmak için 8 yıllık tecrübeyi aktarmak adına diplomasi ve saha faaliyetlerinin ele alındığı teorik gizli bir konuşmanın ülke içi çekişme ve kişisel eleştiri konusu haline gelmesine çok üzüldüm." açıklamasında bulundu.

Açıklamasında Devrim Muhafızlarına bağlı eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'den "övgüyle" bahseden Zarif, 20 yıldan daha fazla süre dostlukları bulunan Süleymani'yi uluslararası mahfillerde savunduğunu belirtti.

"TAHLİLDE MÜÇTEHİT, İCRADA MUKALLİT OLMAYA ÇALIŞTIM"

Uzmanların doğru bildiği konularda kendi görüşlerini çekinmeden dile getirmeleri gerektiğini, şahsi konfor ve menfaatleri uğruna kendilerine otosansür uygulamalarının ihanet anlamına geleceğini kaydeden Zarif, "40 yıl boyunca (siyasi) tahlillerimde müçtehit ve (müesses nizamın aldığı kararları) icra konusunda mukallit olmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

Ülke politikalarının gerçekleştirilmesinde "askerler" ve "diplomatların" sahada ve diplomatik alanlarda birbirlerini tamamlayan iki unsur olduğuna işaret eden Zarif, ülke çıkarlarını ve İran halkını korumak için verdiği söze bağlı kaldığını kaydetti.

Zarif, ses kaydında yer alan, "Rusya'nın nükleer anlaşmayı engelleme çabalarıyla" ilgili açıklamalarına ise değinmedi.

Londra'dan Farsça yayın yapan Iran International, geçen günlerde, İranlı ekonomist Said Leylaz'ın Zarif'le mart ayında yaptığı sohbetin 3 saat süren ses kaydından bir bölümünü yayınlamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı ses kaydını doğrulamış ancak sohbetin yayınlanmak için değil, arşiv için yapıldığını açıklamıştı. Zarif, söz konusu sohbette iç ve dış siyasetle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuş, Devrim Muhafızlarına bağlı eski Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'yi dışişleri diplomasisini yönlendirmesi nedeniyle eleştirmiş ve "Rusya'nın nükleer anlaşmayı engellemeye çalıştığını" dile getirmişti.

Ses kaydının ortaya çıkmasının ardından İran'daki muhafazakar gazeteler Zarif'i hedef alan manşetler kullanmış, İran Meclisi'nden de "istifa" çağrıları yapılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Myanmar'da çatışmalar başladı: 10 asker öldü!Myanmar'da çatışmalar başladı: 10 asker öldü!
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
İran

En Çok Okunan Haberler

Nişanlısıyla ilgili sözler Survivor İsmail'i yıktı: "O kızın adını anma"

Nişanlısıyla ilgili sözler Survivor İsmail'i yıktı: "O kızın adını anma"

Eşinin iç çamaşırlarını görmelerine kızdı, sonrası dehşet

Eşinin iç çamaşırlarını görmelerine kızdı, sonrası dehşet

Kamuda çalışanlar için idari izin kararı

Kamuda çalışanlar için idari izin kararı

Korkunç olay! Evinin balkonunda intihar etti

Korkunç olay! Evinin balkonunda intihar etti

Avrupa Süper Ligi'ne 2 Türk takımı birden!

Avrupa Süper Ligi'ne 2 Türk takımı birden!

Erdoğan açıkladı: Emekliye bayram ikramiyesinin tutarı belli oldu

Erdoğan açıkladı: Emekliye bayram ikramiyesinin tutarı belli oldu

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: 26 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 26 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam kapanma açıklaması

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam kapanma açıklaması

Demirtaş'ın mahkemede gösterdiği kağıt gündem oldu

Demirtaş'ın mahkemede gösterdiği kağıt gündem oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.