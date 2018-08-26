İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Kerbasiyan azledildi

İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Mesud Kerbasiyan, mecliste yapılan gensoru oylamasında görevinden azledildi.
İran Meclisi'nde yapılan gensoru oylamasında 121 milletvekili Kerbasiyan'ın görevde kalması yönünde oy kullanırken, 137 milletvekili de azledilmesini istedi.
Gensoru önergesinde Kerbasiyan, ülkedeki ekonomik krizi yönetememek, gerekli tedbirleri almamak, uygun mali denetim ve şeffaflığı sağlayamamaktan sorumlu tutuluyordu.
Kerbasiyan ile ilgili gensoru 19 Ağustos'ta 33 milletvekilinin imzasıyla meclis başkanlığına sunulmuştu.
İran Çalışma Bakanı Ali Rebii de 8 Ağustos'ta mecliste yapılan gensoru oylamasında güvenoyu alamayarak görevinden azledilmişti.
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