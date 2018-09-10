"İran ekonomisi bir dizi cerrahi operasyona ihtiyaç duyuyor"

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, sorunları çözmek için önce doğru teşhislerin yapılması gerektiğini ve ülke ekonomisinin bir dizi cerrahi operasyona ihtiyaç duyduğunu söyledi.

İran'ın Fars eyaletine yaptığı ziyarette, İstihban kenti yöneticileriyle bir araya gelen Laricani, ülkedeki mevcut ekonomik kriz ve çözüm yollarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Laricani, İran'ın dışarıda uluslararası bir baskı ve içeride de bazı sıkıntılarla karşı karşıya bulunduğuna vurgu yaparak, "Kamuoyunun şunu bilmesi gerekiyor; çözümle ilgili adımların atılabilmesi için sorunların doğru teşhis edilmesi lazım. Ülkenin ekonomik durumuna baktığımızda bir dizi cerrahi operasyona ihtiyaç duyulduğu anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

İran Meclisi Haber Ajansı'ndaki (İCANA) habere göre Laricani, sözlerine şöyle devam etti:

"Düşman, daima zayıf noktalarımıza dokunuyor. Eğer biz bu zayıf noktalarımızı halledebilirsek, onların da bizimle siyasi ve ekonomik pazarlık yapma güçleri kalmayacak."

Ülkesinin zayıf noktalarından birinin "ülkenin pahalı yönetilmesi ve kaynakların yerinde kullanılmaması" olduğuna dikkati çeken Laricani, ülkede zenginliğin üretimle sağlanması gerektiğini kaydetti.