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İran ile Rusya arasında 12 mutabakat zaptı imzalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 20:25 | Son Güncelleme

İran ile Rusya arasında 12 mutabakat zaptı imzalandı

İran ile Rusya arasında enerji, sağlık, denizcilik ve turizm gibi alanlarda 12 mutabakat zaptı imzalandı.

İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ile İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, İsfahan kentindeki 15. Ekonomik ve Ticaret İş Birliği Ortak Komisyonu toplantısında bir araya geldi.

Erdekaniyan, toplantının kapanışında yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler çerçevesinde önemli mutabakatlar sağladıklarını ve bunların bölge üzerinde de etkisi olacağını ifade etti.

İran Enerji Bakanı, Buşehr'deki nükleer santralin ikinci ve üçüncü ünitelerinin faaliyete geçmesi, Hürmüzgan'da bin 400 megavat kapasiteli 4 termik santralin kurulması, Ahvaz'da Ramin elektrik santralinin optimizasyonu başta olmak üzere elektrik enerjisi, demir yolu, sağlık, denizcilik, turizm, teknoloji ve diğer alanlarda Rusya ile İran arasında 12 mutabakat zaptı imzalandığını aktardı.

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