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İran, Kenya Büyükelçisini bakanlığa çağırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 17:04 | Son Güncelleme

İran, Kenya Büyükelçisini bakanlığa çağırdı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Kenya'da tutuklu bulunan iki İran vatandaşıyla ilgili Kenya'nın Tahran Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrıldığını belirtti.

Kasımi, Kenya Yüksek Divanının bu ülkede tutuklu bulunan İran vatandaşları Ahmed Ebul Fethi ve Mensur Musevi'nin tutukluluk halinin devamı yönünde verdiği kararla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Kenya'nın Tahran Büyükelçisi Rukiye Ahmed Subu'nun bakanlığa çağrılarak karardan duyulan rahatsızlığın aktarıldığını bildirdi.

Kasımi ayrıca İran'ın Nairobi Büyükelçisi'nin de istişare amacıyla Tahran'a çağırıldığını kaydetti.

Bakanlık Sözcüsü, Kenya Yüksek Mahkemesinin geçen yıl iki İranlı tutuklu için tahliye kararı verdiğini ancak dışarıdan yapılan müdahaleler sonucu polisin tutukluları serbest bırakmadığını ve Kenya Yüksek Divanının geçen cuma günü mahkemenin tahliye kararını iptal ettiğini aktardı.

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İRAN Kenya

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