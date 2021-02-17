"İran'la nükleer anlaşma konusunda diplomasi yolu açık"

Blinken, ABD'de katıldığı bir radyo programında "Şu anda diplomasi yolu açık. İran hâlâ anlaşmaya uymuyor. Bu yüzden onların ne yapacağını görmek zorundayız" dedi.

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, İran ile olan nükleer anlaşmadan 2018 yılında çekilmişti. Anlaşma ile İran'ın nükleer faaliyetlerini sınırlaması karşılığında ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımlar gevşetiliyordu.

Trump anlaşmadan ayrıldıktan sonra İran'a yaptırımları tekrar başlatmış, İran da anlaşmada öngörülen uranyum zenginleştirme eşiğini ihlal etmeye başlamıştı.



