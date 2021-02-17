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"İran'la nükleer anlaşma konusunda diplomasi yolu açık"

17.02.2021 09:30 | Son Güncelleme:
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"İran'la nükleer anlaşma konusunda diplomasi yolu açık"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran ile 2015 nükleer anlaşması için "diplomasi yolunun açık" olduğunu ifade etti, ancak Biden yönetiminin İranlı yetkililerle henüz doğrudan bir görüşme yapıp yapmadığını belirtmedi.

Blinken, ABD'de katıldığı bir radyo programında "Şu anda diplomasi yolu açık. İran hâlâ anlaşmaya uymuyor. Bu yüzden onların ne yapacağını görmek zorundayız" dedi.

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, İran ile olan nükleer anlaşmadan 2018 yılında çekilmişti. Anlaşma ile İran'ın nükleer faaliyetlerini sınırlaması karşılığında ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımlar gevşetiliyordu.

Trump anlaşmadan ayrıldıktan sonra İran'a yaptırımları tekrar başlatmış, İran da anlaşmada öngörülen uranyum zenginleştirme eşiğini ihlal etmeye başlamıştı.


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