İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

\u0130ran Meclisi K\u00fclt\u00fcr ve Halkla \u0130li\u015fkiler Ofisinden yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Meclis Ba\u015fkan\u0131 Laricani'nin Kovid-19 testinin pozitif \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 belirtildi. \nA\u00e7\u0131klamada, Laricani'nin karantinaya al\u0131narak tedavisine ba\u015fland\u0131\u011f\u0131 ifade edildi. G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Sosyal medyaya damga vuran anlar: Bana yakla\u015fma!Mekke ve Medine'de soka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131Herkesin merak etti\u011fi sorunun yan\u0131t\u0131: Koronavir\u00fcs mutfa\u011f\u0131m\u0131zda m\u0131?