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  4. İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.04.2020 19:09 | Son Güncelleme

İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

İran Meclisi Kültür ve Halkla İlişkiler Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Meclis Başkanı Laricani'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Laricani'nin karantinaya alınarak tedavisine başlandığı ifade edildi.

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İRAN koronavirüs

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