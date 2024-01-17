İran Pakistan'ı hedef almıştı! Savaş çanları mı çalıyor? Açıklama geldi: 'Ciddi sonuçlar doğurabilir'

Pakistan, İran’ın topraklarına hava saldırısı düzenlediğini doğruladı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran’ın Pakistan hava sahasını sebepsiz yere ihlal edildiği belirtilerek, İran’ın düzenlediği hava saldırısında 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 3 çocuğun da yaralandığı duyuruldu.

"CİDDİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR"

Söz konusu saldırının şiddetle kınandığı açıklamada, “Pakistan'ın egemenliğinin bu şekilde ihlal edilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez ve ciddi sonuçlar doğurabilir” denildi.

Pakistan ve İran arasında çeşitli iletişim kanalları olmasına rağmen bu yasadışı eylemin gerçekleşmiş olmasının endişe verici olduğu belirtilen açıklamada, “Pakistan'ın güçlü protestosu Tahran'daki İran Dışişleri Bakanlığı'nın ilgili üst düzey yetkilisine iletilmiştir. Ayrıca İran Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Pakistan'ın egemenliğinin bu şekilde açıkça ihlal edilmesini en güçlü şekilde kınadığımız ve sonuçlarının sorumluluğunun doğrudan İran'a ait olacağı iletilmiştir” denildi.

Pakistan’ın her zaman terörizmin bölgedeki tüm ülkeler için ortak bir tehdit olduğunu ve koordineli hareket edilmesi gerektiğini söylediği vurgulanan açıklamada, “Bu tür tek taraflı eylemler iyi komşuluk ilişkilerine uygun değildir ve ikili güven ve itimadı ciddi şekilde zedeleyebilir” denildi.

İRAN'DAN AÇIKLAMA

İran Ulusal Güvenlik Konseyi'ne yakın Nour News, İran’ın Pakistan’da bulunan Ceyşu'l Adl isimli örgütün iki üssüne füze ve İHA saldırısı düzenlediğini duyurmuş, “Bu karargahlar füzeler ve İHA’lar ile imha edildi. Dün gece de Kuzey Irak’taki MOSSAD casusluk merkezleri ve Suriye’de DAEŞ karargahı İran tarafından füzeler ile hedef alınmıştı” denilmişti.

Kaynak: İHA





