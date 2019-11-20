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İran Rusya'dan 5 milyar dolar kredi alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 21:35 | Son Güncelleme

İran Rusya'dan 5 milyar dolar kredi alacak

İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, demir yolu hattı ve enerji projeleri için Rusya'dan 5 milyar dolar borç alacaklarını belirtti.

Bakan Erdekaniyan, devlet medyasında yer alan açıklamasında, İran Meclisi tarafından şubat ayında onaylanan kredinin kullanıma geçirilmesiyle ilgili yarın Moskova'yı ziyaret edeceğini ve Rus mevkidaşı Aleksandr Novak ile bir araya geleceğini söyledi.

Erdekaniyan, Moskova'dan alınacak kredinin Hürmüzgan eyaletindeki 1400 megavatlık elektrik santrali ve demir yolu hatlarının ihyasında kullanılacağını aktardı.

İran Meclisi, şubat ayında hükümetin Rusya'dan altyapı yatırımları ve projeler için 5 milyar dolar kredi almasını öngören yasayı onaylamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Rusya Tahran

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