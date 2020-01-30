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İran Suriye ordusu İdlib'den sonra Fırat?ın doğusuna yönelecek

DÜNYA HABERLERİ  | 30.01.2020 17:39 | Son Güncelleme

İran dini lideri Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Suriye ordusunun İdlib?den sonra Fırat?ın doğusuna yöneleceğini ileri sürdü.

Tahran, (DHA)- İran dini lideri Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Suriye ordusunun İdlib?den sonra Fırat?ın doğusuna yöneleceğini ileri sürdü.
Tahran?da basın toplantısında konuşan Velayeti, Suriye yönetiminin, müttefikleri ile birlikte İdlib?den sonra Fırat?ın doğusuna yöneleceğini belirtti. Öte yandan, ABD?nin Irak?ta kalma şansının olmadığını ve bu ülkeyi terk etmek zorunda olduğunu ifade eden Velayeti, ABD, Irak?ta yenilgiye uğradı. Irak parlamentosunun aldığı karar ve milyonlarca Iraklının katılımıyla yapılan yürüyüşlerin ardından ABD mutlaka Irak?tan çıkmalı. ABD, Irak?tan çıkarsa Suriye?den de çıkmak zorunda kalacak. Çünkü Irak toprakları, ABD için Suriye?de lojistik destek niteliğindedir. ABD buradan çıkmazsa, Suriye yönetimi, müttefikleri ile birlikte İdlib?den sonra Fırat?ın doğusuna yönelecek ve ABD?yi bu bölgeden çıkaracak. Fırat?ın doğusu, ABD ve Siyonist İsrail rejiminin düşündüğünden kısa sürede özgürleştirilecek diye konuştu.
Velayeti ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump?ın Filistin sorununa çözüm iddiasıyla ?Yüzyılın Anlaşması? adıyla açıkladığı sözde barış planın sonuca ermeyeceğini söyledi.

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