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İran tankerinin kaptanı ve mürettebatı serbest!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.08.2019 12:44 | Son Güncelleme

Cebelitarık yönetimi, Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle haftalardır tutuklu bulunan Grace 1 adlı tankerin kaptan ve üç mürettebatın serbest kaldığını duyurdu.

İran tankerinin kaptanı ve mürettebatı serbest!

Cebelitarık, 4 Temmuz’da el koyduğu İran petrol tankerinin kaptanıyla 3 kişiyi serbest bıraktı.

Cebelitarık Özerk Yönetimi, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İran, "Grace 1" adlı tankerin durdurulmasının ardından bunun İngiltere için sonuçları olacağı açıklamasını yapmıştı.

İngiltere Savunma Bakanlığı da İran'a ait 3 teknenin Hürmüz Boğazı'nda İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalıştığını ancak İngiliz donanmasının uyarısıyla geri döndüklerini açıklamıştı.

Bakanlık, İngiliz savaş gemisinin İran tekneleri ile petrol tankerinin arasına girerek duruma müdahale ettiğini belirtmişti.

İran ise İngiliz petrol tankerini durdurma girişiminde bulunduğu iddialarını yalanlamıştı.

Cebelitarık Özerk Yönetimi, ayrıca "Grace 1" gemisinin kaptanının da aralarında olduğu mürettebattan Hint vatandaşı 4 kişiyi tutuklamıştı.

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Cebelitarık İRAN tanker ABD Serbest

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