"İran uydu gönderme programıyla balistik füze denemesi yapıyor"

Ahmediyan, İran'daki uzay çalışmalarının Savunma Bakanlığı, İletişim Bakanlığı ile Uzay ve Havacılık Kurumu öncülüğünde, Şerif Teknoloji Üniversitesi ve Emir Kebir Teknoloji Üniversitesi tarafından yürütüldüğünü belirterek, Peyam uydusunu teknoloji üniversitelerinde çalışan 16 akademisyen ile doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin geliştirdiğini anlattı.

"Nahid-1 uydu projesi, 1979 yılındaki rejim değişikliği nedeniyle kesintiye uğradı. Bu tarihten sonra ABD ile yapılan uydu anlaşmaları iptal edildi ve İran-Irak Savaşı nedeniyle uydu çalışmalarında durgunluk yaşandı. Böylece Nahid-1, Nahid-2 ve Nahid-3 projeleri iptal oldu. İran, savaş sonrası uydu projelerini tekrar ele aldı ve 1990'lı yıllarda İtalyan firmalarıyla ortak çalışmalar yaparak sonuca ulaşmaya çalıştı ancak bu girişim de yarım kaldı."

Ümid uydusunun iletişim uydusu olduğunu hatırlatan Ahmediyan, İran’ın 2010'da Safir-1 uydu taşıyıcı roketinden daha uzun menzile sahip "Simurg" isimli roketle içinde kaplumbağa ve solucan gibi canlıların da yer aldığı kapsülü "Kavoşger-3" isimli uyduyla uzaya gönderdiğini ve ardından yine aynı yıl "Kavoşger-4" uydusunu, 2011'de "Kavoşger-5", 2011'de "Rasad" ve 2012'de "Kavoşger-6" ile "Nevid" isimli uyduyu uzaya fırlattığını belirtti.

İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Ahmediyan, şunları söyledi:

"İran 2010’da canlı taşıyan bir kapsülle Kavoşger-3’ü gönderdi ve 'Misvak-1' ile 'Misvak-2' uydusunu yaptı. Ardından 2012’de Nevid isimli 50 kilogramlık uyduyu fırlattı. Aynı yıl ilk defa içinde canlı olarak bir maymunun yer aldığı 'Kavoşger-i Pişgam' isimli uyduyu yine Simurg füzesiyle uzaya gönderdi ve maymun canlı olarak geri döndü. İkinci maymunu da 'Kavoşger-i Pejuheş' isimli uyduyla uzaya fırlattı ve bu uydu da başarılı şekilde geri döndü. İran daha sonra bu iki maymunu çiftleştirerek uzayın yavrular üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığını, daha sonraki dönemlerde uzaya insan göndermek amacıyla araştırdı. Son aldığım haberlere göre de galiba 10'a yakın pilotu uzaya göndermek için hazırladılar ve bunların içinden 2 kişiyi seçerek 4-5 yıl içinde uzaya göndermeye hazırlanıyorlar."