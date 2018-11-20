HABER

İran ve Türkiye anlaştı! Artık birlikte hareket edecekler

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 04:27 | Son Güncelleme

İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikar, Türkiye ile imzalan mutabakat zaptının ardından yaptığı konuşmada, gerek görüldüğü yerlerde, İran ve Türkiye'nin, terör örgütlerine karşı ortak operasyon yapabileceğini belirtti.

İran ve Türkiye anlaştı! Artık birlikte hareket edecekler

'Türkiye-İran Ortak Çalışma Grubu 3. Toplantısı'na katılmak üzere Tahran'da bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İranlı meviktaşı Hüseyin Zülfikar ile çeşitli güvenlik konularını içeren mutabakat zaptı imzaladı. İkili, imza töreni ardından, bir araya geldi. Güvenlikten Sorumlu İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, iki ülkenin gerektiği takdirde terör örgütlerine karşı ortak operasyon yapabileceğini söyledi. Terör örgütlerini daha ciddi şekilde hedef alacaklarını kaydeden Zülfikari, iki ülkenin daha hızlı ve daha çok istihbarat paylaşımında bulunacağını ifade etti.

Yapılacak ortak operasyonların, terör örgütü PKK'yı da kapsayıp kapsamadığına ilişkin DHA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Zülfikari, şöyle konuştu: "Operasyonlar nerede gerekliyse yapılacak. Bu, güvensizlik yaratan ve terörist hareketlerde bulunan herkesi kapsıyor. Silahlı eylem dönemi artık bitmiştir. Herkesin sözü varsa, bunu siyasi faaliyetler dile getirmeli. Bir grubun herhangi bir yerde herhangi bir isim ve unvan adı altında silaha sarılması geçersizdir."

MUHTEREM İNCE: İKİ ÜLKE, TERÖRLE MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİNİ ETKİN ŞEKİLDE ARTTIRACAK

Türkiye İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de, iki ülkenin; terör, düzensiz göç, her türlü kaçakçılık ve buna benzer konularda işbirliğini etkin bir şekilde arttırıp, suç mekanizmalarını bir an önce bertaraf edeceğini ifade etti.

İnce sözlerini şöyle sürdürdü: "Hem İran, hem de Türkiye İçişleri Bakanlıkları olarak daha önce meydana getirdiğimiz ikili temas noktalarımız mevcuttur. Her türlü terörle mücadele, terör örgütleriyle mücadele, kaçakçılıkla mücadele, düzensiz göç ile mücadele ve iki ülke arasındaki suç ve suçlularla mücadele konusunda ilişkilerimizin olması gereken hususları vardır. Bu anlamda daha önceden beri oluşturduğumuz mekanizmaların nasıl işlediğini ve şu ana kadar hangi sonuçları aldığımızı ve bundan sonra da nasıl hareket etmemiz gerektiği konusunda bir değerlendirmede bulunduk. Bu değerlendirmemiz neticesinde karşılıklı heyetler arası bir toplantı tutanağı düzenledik, bazı kararlar aldık. Almış olduğumuz bu kararları süratle daha önce olduğu gibi bundan sonra da etkin bir şekilde uygulama konusunda hemfikir olduk. Önümüzdeki günlerde de içişleri bakanlarımız tekrar bir araya gelecekler." (DHA)

İki hafta boyunca her gün yumurta yedi bakın ne oldu!İki hafta boyunca her gün yumurta yedi bakın ne oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rektör atamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan rektör ataması
403 hakim ve savcı adayının ataması gerçekleştirildi403 hakim ve savcı adayının ataması gerçekleştirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN Türkiye operasyon

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol'da Kader'in DNA sonuçları şoke etti!

Esra Erol'da Kader'in DNA sonuçları şoke etti!

Alanya'da kıyıya vuran canlı balon balığı şaşkına çevirdi: Siyanürden daha zehirli…

Alanya'da kıyıya vuran canlı balon balığı şaşkına çevirdi: Siyanürden daha zehirli…

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Hayatta Her Şey Var programında kadın izleyiciden aldatma itirafı!

Hayatta Her Şey Var programında kadın izleyiciden aldatma itirafı!

Fransa'dan Kaşıkçı cinayeti sonrası flaş yaptırım açıklaması!

Fransa'dan Kaşıkçı cinayeti sonrası flaş yaptırım açıklaması!

İlginizi Çekebilir

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Unkapanı, Galata ve Haliç Metro köprüsü deniz trafiğine açıldı

Unkapanı, Galata ve Haliç Metro köprüsü deniz trafiğine açıldı

Askeri birlikte kahreden olay! Nöbet kulübesinde ölü bulundu!

Askeri birlikte kahreden olay! Nöbet kulübesinde ölü bulundu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rektör ataması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rektör ataması

403 hakim ve savcı adayının ataması gerçekleştirildi

403 hakim ve savcı adayının ataması gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 ülkeye flaş atama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 ülkeye flaş atama!

Şanlıurfa'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.