Büyük tehdit: Mültecileri Avrupa'nın üzerine salarız

"Son 40 yıldır Afganistan'dan göçmen kabul ediyoruz. Irak ve Azerbaycan gibi ülkelerden gelen göçmenler de var. Ne zaman komşularında sorun çıksa, İran oralı kardeşlerini kabul etmiştir" diyen Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Bugün İran'da 3 milyondan fazla Afganistan vatandaşı yaşıyor. Bunların 2 milyondan fazlası iş sahibi. Afganistan'daki ailelerine para yolladıklarından her yıl 3-4 milyar euro ülkemizden çıkıyor" diye ekledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Arakçi, Trump'ın ekonomik baskıyı devam ettirmesi halinde Afgan mültecilerden İran'ı terk etmelerini isteyebileceklerini söyledi. Diğer İranlı yetkililer de Afgan mültecilerin sınırdışı edilmeleri halinde Avrupa'ya yöneleceklerine dair açıklamalar yaptı.

İran okullarında eğitim alan 400 binden fazla Afgan öğrencinin her birinin yılda 600, İran üniversitelerinde eğitim alan 23 binden fazla Afgan öğrencinin her birinin yılda 15 bin euro masrafa yol açtığını da anlatan Arakçi, şöyle devam etti:

"Amerikan yaptırımlarının etkisi su yüzüne çıktığında, bu gerçekleşmeyecek ama İran'ın petrol satışlarının sıfırlanması için uğraşıldığında, mali kaynakları sınırlı olan İran özel ekonomik tedbirler uygulamak zorunda kalacak. Bizim (Afgan göçmenlere ait) bu masrafları karşılamaya devam edemeyeceğimiz bir noktaya gelebiliriz. Böyle bir durumda Afgan kardeşlerimizden İran'ı terk etmelerini istememiz mümkündür."

İran Dışişleri Bakanlığının göçmenler konusunu yıllardır Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, AB makamları ve Afganistan hükümetiyle takip ettiğini aktaran Arakçi, şunları söyledi:

"Batılı ülkeler Afganistan halkının başına gelen birçok musibetin müsebbibidir. O nedenle bu konuda görevlerini yerine getirmeleri gerekiyor. ABD İran'a yaptırım uygulayıp mali kaynaklarını sınırlamaya uğraştığı şartlarda İran'ın yeni taleplerinin olduğu aşikardır. Avrupa ülkeleri, (Afgan) göçmenlerin kabul edilmesiyle ilgili üstüne düşeni yapmalıdır. AB ya göçmenlerin giderlerini karşılamalı ya da bir kısmını ülkelerine kabul etmeli."