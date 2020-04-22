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  4. İran'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

İran'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 22.04.2020 21:47 | Son Güncelleme

İran'ın Mazenderan eyaletine bağlı Selmanşehr kentinde özel bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İran'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

Jamaran haber sitesine göre, özel bir eğitim uçağı yerel saatle 13.00'te Selmanşehr kırsalında düştü.

Uçaktaki 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, kazanın nedenine ilişkin bilgi verilmedi. (AA)

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