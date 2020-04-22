İran'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

Jamaran haber sitesine g\u00f6re, \u00f6zel bir e\u011fitim u\u00e7a\u011f\u0131 yerel saatle 13.00'te Selman\u015fehr k\u0131rsal\u0131nda d\u00fc\u015ft\u00fc.\nU\u00e7aktaki 2 ki\u015finin ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi\u011fi belirtilirken, kazan\u0131n nedenine ili\u015fkin bilgi verilmedi. (AA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Markette \u015fok! Kasiyerin \u00fczerine kola d\u00f6k\u00fcp...Fransa'da can kayb\u0131 21 bin 340'a y\u00fckseldiDo\u011fum yapt\u0131ktan 26 g\u00fcn sonra tekrar do\u011furdu! Hem de ikiz\u2026