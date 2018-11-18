İSTANBUL (AA) - İran'ın Huzistan Eyaleti'ndeki yüzlerce şeker fabrikası işçisinin, aylardır süren maaş krizine valilik el attı.

Huzistan Eyalet Valisi Gulamrıza Şeriati, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Heft Tepe Şeker Fabrikası'nda çalışan işçilerin sorunlarının çözülmesiyle ilgili konunun bakanlar kurulu toplantısında görüşülmesi için Ekonomi ve Maliye Bakanı Ferhad Dejpesend'le görüştük." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, yaklaşık iki haftadan bu yana Şuş ilçesi kaymakamlık binası önünde eylemlerine devam eden yüzlerce işçi bugün de protesto gösterilerini sürdürdü.

- 4 kişi gözaltına alındı

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Huzistan Eyalet Valisi Şeriati, işçilerin sözcülüğünü üstlenen 2 kişi ve bir gazetecinin gözaltına alındığıyla ilgili soruyu, "4 kişi gözaltına alındı." şeklinde cevapladı.

Bazı işçilerin emniyet güçleri tarafından gözaltına aldığı belirtiliyor.

Bir süre önce özelleştirilen Heft Tepe Şeker Fabrikası'nda çalışan işçilerin 3 aydır maaşlarının verilmediği belirtiliyor.