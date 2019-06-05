İran'da Ramazan Bayramı

İran'ın başkenti Tahran'da bayram namazı ülkenin lideri Ali Hamaney tarafından kıldırıldı.

Başkent Tahran'daki İmam Humeyni Musallası'nda kılınan ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Meclis Başkanı Ali Laricani ve Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'nin yanı sıra devlet yetkililerin de katıldığı bayram namazında hutbe okuyan Hamaney, gündemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hamaney, hutbesinde ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakın zamanda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planını ve Suudi Arabistan ile Bahreyn yönetimini eleştirdi.

Öte yandan başkent Tahran'ın güneyinde yer alan Rey şehrindeki Şah Abdulazim Hasani Türbesi'nde de geniş bir katılımla bayram namazı kılındı.

