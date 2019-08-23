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İran'da trafik kazaları 2 ayda bin 300 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 20:31 | Son Güncelleme

İran'da trafik kazaları 2 ayda bin 300 can aldı

İran'da 21 Haziran'dan bu yana meydana gelen trafik kazalarında bin 300 kişinin öldüğü, 16 bin 700 kişinin yaralandığı açıklandı.

İran Emniyeti Trafik Şube Müdür Yardımcısı Eyüp Şerafeti, 21 Haziran - 23 Ağustos tarihlerinde ülke genelinde yaşanan trafik kazalarında bin 300 kişinin öldüğünü, 16 bin 700 kişinin yaralandığını belirtti.

Geçen yılın aynı dönemine göre trafik kazalarındaki can kaybının yüzde 40 arttığına dikkati çeken Şerafeti, kazaların nedeninin aşırı hız, hatalı sollama, dikkatsizlik veya uykusuz araç kullanma olduğunu aktardı.

İran Emniyeti Trafik Şube Müdürü Kemal Hadiyanfer de geçen hafta yaptığı açıklamada, ülkedeki 11 milyon 500 bin motosikletten 6 milyonunun plakasız olduğunu ve 4 milyon kişinin ehliyetsiz motosiklet kullandığını belirterek, bu durumun trafik için önemli bir tehlike oluşturduğunu vurgulamıştı.

Ülkenin önde gelen otomotiv şirketi SAIPA'nın ürettiği Pride model otomobillere yeni yıldan itibaren trafiğe çıkış izni verilmemesi ve üretiminin durdurulması gerektiğini savunan Hadiyanfer, "Otomotiv üreticileri dar gelirli vatandaşlar için ucuz ve güvenli araç üretmeli. Ucuz araç üretemiyorlarsa daha güvenli olan otomobillerin fiyatlarını indirsinler. Bu şekilde yoksul kesimler de güvenli otomobillere binebilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Kaza öldü trafik

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