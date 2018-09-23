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İran'daki terör saldırısına tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 04:03 | Son Güncelleme

Mısır, Umman ve Hamas, İran'ın Ahvaz kentinde düzenlenen terör saldırısını kınadı

MASKAT (AA) - Mısır, Umman ve Hamas, İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinde düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Umman resmi haber ajansı ONA'da yer alan haberde, Umman'ın, İran-Irak savaşının yıl dönümü nedeniyle Ahvaz kentinde düzenlenen askeri geçit törenini hedef alan terör saldırısını şiddetle kınadığı, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dilediği belirtildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Ahvaz'da askeri geçit törenini hedef alan saldırı kınanarak, saldırıda yaşamını yitirenlerin kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi.

Hamas yöneticilerinden İzzet er-Rişk de saldırıyı kınadı ve İran halkına, hükümetine başsağlığı dileklerinde bulundu.

İran-Irak savaşının 38. yılı dolayısıyla dün sabah Huzistan eyaletinin Ahvaz kentindeki askeri törene düzenlenen silahlı saldırıda 25 kişinin öldüğü, 60 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

İranlı yetkililer, saldırıdan El Ahvazi örgütünü sorumlu tutarken, saldırıyı terör örgütü DEAŞ da üstlenmişti.

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Ahvaz İRAN

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