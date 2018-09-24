İran'daki terör saldırısına tepkiler

CEZAYİR (AA) - Cezayir, İran'ın Ahvaz kentindeki askeri tören sırasında çok sayıda kişinin ölümüne neden olan terör saldırısını şiddetle kınadı.

Cezayir resmi Haber Ajansı'nın (APS) haberine göre, Dışişleri Bakan Sözcüsü Binali Şerif yaptığı açıklamada, "Ahvaz'daki askeri tören sırasında özellikle kadın ve çocukların bulunduğu sivil ve asker çok sayıda kişinin ölümüne neden olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cezayir'in şiddete karşı olduğunu belirten Şerif, tüm uluslararası topluma nerede olursa olsun terörün bitirilmesi için hareket edilmesi çağrısında bulundu.

İran-Irak savaşının 38. yılı dolayısıyla Huzistan eyaletinin Ahvaz kentinde düzenlenen askeri törene yönelik silahlı saldırıda 25 kişinin öldüğü, 60 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

İranlı yetkililer, saldırıdan El Ahvazi örgütünü sorumlu tutarken saldırıyı terör örgütü DEAŞ da üstlenmişti.

