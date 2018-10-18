İran'dan kaçırılan sınır muhafızları için Pakistan'a çağrı

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, İran-Pakistan sınırında 14 sınır muhafızının kaçırılmasıyla ilgili Pakistan'ın güvenlikle ilgili taahhütlerini yerine getirmesini isteyerek "ortak operasyon" çağrısı yaptı.

Fazli, Pakistan İçişleri Bakanı Şehriyar Han Afridi'ye bir mektup yazarak, mevkidaşından İran'ın sınır bölgelerine yönelik eylemlerin önlenmesini ve Pakistan'ın bu konuda taahhütlerine uymasını istedi.

İran İçişleri Bakanı, Pakistanla yapılan güvenlik anlaşması uyarınca neticeye ulaşmak için "ortak bir operasyonun acil ve zaruri" olduğunu savundu.

İran'ın Pakistan sınırındaki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Mircave kentinde salı günü sabaha karşı 14 güvenlik görevlisi Ceyşu'l Adl isimli örgüt tarafından Pakistan topraklarına kaçırılmıştı. İran'ın "terör örgütü" ilan ettiği "Ceyşu'l Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele yürütüyor.

Söz konusu örgüt geçen yıl nisan ayında 1 İran askerini kaçırmıştı. Kaçırılan asker 15 Ağustos'ta serbest bırakılmıştı.

