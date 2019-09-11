İran'dan kadınların statta maç izleme yasağına ilişkin çelişkili açıklamalar

İSTANBUL (AA) - İran'da, maç izlemek için stadyuma girmeye çalıştığı gerekçesiyle hapse mahkum edilmesine tepki olarak kendini ateşe veren kadının hayatını kaybetmesinin ardından hükümetten yasağa ilişkin çelişkili açıklamalar geldi.

İran medyasına göre, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına konuşan İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Ruhani hükümetinin kadınların stadyumda maç seyretmelerini "olumlu" karşıladığını söyledi.

Aynı toplantı sonrası açıklama yapan İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ise kadınların stadyumda yer almalarının halihazırda "uygun olmadığını" savundu.

- "Hükümet olumlu karşılıyor"

Kadınların sosyal ortamlarda bulunma taleplerini memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Rebii, "Hükümet, kadınların stadyumlara girmesini olumlu karşılıyor. Spor Bakanı tarafından yapılan açıklamada olduğu gibi kadınların milli ve lig maçlarını stadyumda seyretmeleri için fiziki şartlarla ilgili çalışmalar tamamlandı." dedi.

Konuyla ilgili kararların hızlı bir şekilde alınması gerektiğine işaret eden Rebii, "Konuyla ilgili bazı endişelerin bertaraf edilmesi için maç seyretmeye stadyumlara giden erkeklere de ahlaki kurallara riayet etmelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.