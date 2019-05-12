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İran'dan vatandaşlık açılımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 12:28 | Son Güncelleme

İran'dan vatandaşlık açılımı

İran Meclisi, İranlı kadınların yabancı erkeklerle evliliklerinden doğan çocuklara vatandaşlık hakkı verilmesini öngören tasarıyı oy çokluğuyla kabul etti.

Ülkede uzun sürede tartışılan çocuklara anne yoluyla vatandaşlık verilmesi tasarısı, genel kurulda yapılan oylamada 188 "evet" oyuna karşılık 20 ret oyuyla kabul edildi.

Oturumda konuşan İran'ın Horasan-ı Rezevi Milletvekili Mahmud Rahimi Cihanabadi, baba yoluyla çocuklara vatandaşlık hakkının 1934 yılında verildiğini hatırlatarak, "Anne ile çocuk arasındaki kan bağından dolayı vatandaşlık hakkı hangi mantıkla reddedilebilir ve kadın bu haktan mahrum bırakılabilir?" eleştirisinde bulundu.

Oylamada ret oyu kullanan ve tasarıya muhalefet eden Kirmanşah Milletvekili Ferhad Teceri de tasarının ülke güvenliğini tehdit edecek kişilere de fırsat tanıyabileceğini savundu.

Ülkede özellikle Afganistan vatandaşı erkekler ile İran vatandaşı kadınlar arasındaki evliliklerden doğan binlerce çocuğun kimliği bulunmuyor ve bu durum uzun süredir toplumsal tartışmalara neden oluyordu.

İran'da tasarının yasalaşabilmesi için Anayasayı Koruyucular Konseyinin de onayından geçmesi gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Tahran vatandaşlık

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