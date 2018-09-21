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İran'ın ABD'ye açtığı davada tedbir kararı talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 17:11 | Son Güncelleme

İran'ın ABD'ye açtığı davada tedbir kararı talebi

LAHEY (AA) - Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı (UAD), tek taraflı yaptırımları nedeniyle ABD'ye dava açan İran tarafının talep ettiği tedbir kararını 3 Ekim'de verecek.

UAD'den yapılan açıklamada, İran'ın ABD'ye karşı açtığı davada talep ettiği tedbir kararının gününün 3 Ekim olarak belirlendiği bildirildi.

Açıklamaya göre 8 Ekim'de ise 5 gün sürecek ön inceleme duruşmasında iki ülkenin geçici itiraz gerekçeleri dinlenecek.

Tahran yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilerek yaptırımları geri getirmesinin 1955'te iki ülke arasında imzalanan "İran - ABD Dostluk Anlaşması"na aykırı olduğunu savunarak, dava sonuçlanana kadar yaptırımların askıya alınmasını istiyor.

Söz konusu anlaşmanın artık geçerli olmadığını iddia eden ABD tarafı ise İran'a yönelik yaptırımların herhangi bir anlaşmayı ihlal etmediğini savunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta ülkesini nükleer anlaşmadan çekerek, İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti.

Bunun üzerine Tahran yönetimi, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının iki ülke arasında 1955 yılında imzalanan "Dostluk Anlaşması"nı ihlal ettiği gerekçesiyle UAD'de dava açmıştı.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UAD, Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmaları ile uluslararası anlaşmalara konu olan sorunların çözümü konusunda BM yargı organı olarak görev yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN Uluslararası Adalet Divanı (UAD)

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