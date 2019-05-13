İran'ın başkenti Tahran'da sokak iftarı geleneği

İran'ın başkenti Tahran merkezdeki Pirozi semtinde 40 yıldır sürdürülen sokak iftarı geleneğiyle günlük 600 ihtiyaç sahibi kişiye iftar yemeği veriliyor.

Tahran'ın doğusundaki Pirozi semtinde bulunan Ebuzer Bulvarında, hayırsever iş adamları ramazan ayı boyunca iftar sofraları hazırlıyor ve ihtiyaç sahibi aileleri ağırlıyor.

- 40 yıldır devam eden gelenek

Tahran'da sokak iftarı veren İranlı iş adamı Muhammed Bakır Keyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu sokak iftar sofraları geleneğinin 40 yıldır devam ettiğini söyledi.

İlk zamanlarda katılımın düşük olduğunu ancak son 4-5 yılda halkın maddi durumunun kötüleşmesi nedeniyle iftar sofralarına rağbetin artığına dikkati çeken Keyani, "Ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle halkın maddi durumu çok kötü. Bizim de bu noktada ihtiyaç sahibi insanlara yönelik desteğimizi artırmamız gerekiyor. Masrafların önemli bir bölümünü ben karşılıyorum fakat diğer iş adamı ve esnaf arkadaşlarımız da sofranın kurulmasında yardımcı oluyor." dedi.

Sokak iftarında salata ve tatlının yanında her gün bir çeşit yemek çıkarıldığını aktaran Keyani, Ramazan'ın sonuna kadar aynı yerde programların düzenlendiğini ve ardından sahur yemeği ikram ettiklerini kaydetti.

