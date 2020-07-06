İran'ın en büyük nükleer tesisi Natanz'daki yangınla ilgili neler biliniyor, hangi iddialar ortaya atılıyor?

İran Atom Enerjisi Kurumu, Natanz'a ait olduğunu söylediği kısmen yanmış bir bina fotoğrafı paylaştı. ABD basını, yapılan değerlendirmelerde fotoğrafın sent sentrifüj montaj atölyesine ait olduğunun anlaşıldığını yazdı.

İran Atom Enerjisi Kurumu, yangının "ağır hasara" yol açtığını ancak ölü ya da yaralı olmadığını açıkladı.

Ancak bazı basın organlarında yangının siber saldırı ya da havadan düzenlenen bir operasyon sonucunda çıkmış olabileceği yönünde iddialar yer alıyor.

İran'ın Natanz nükleer tesisinde meydana gelen yangının nasıl çıktığına ve bunun ülkenin nükleer faaliyetlerine etkisine dair tartışmalar sürüyor.

İranlı yetkililerin yaptığı açıklamalarda, yangının bazı makinelerin tahrip olduğunu açıkladı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kamalvandi, resmi devlet ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, olayın "ağır hasara" yol açtığını söyledi.

Kamalvandi, "Bu olay, orta vadede gelişmiş sentrifüjlerin geliştirme ve üretim çalışmalarını yavaşlatabilir... İran, hasar gören binanın yerine daha gelişmiş ekipmana sahip daha büyük bir yapı inşa edecek" dedi.

Yangının çıkış nedeni hakkında neler biliniyor?

Yangının nasıl çıktığıyla ilgili henüz yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak bunun siber saldırı, hatta hava operasyonundan kaynaklanmış olabileceği yönünde bazı iddialar ortaya atılıyor.

İranlı yetkililer, yangının çıkış nedeninin tespit edildiğini ancak konuyla ilgili açıklamanın ilerleyen tarihlerde yapılacağını açıkladı.

IRNA ajansında Perşembe günü yayımlanan bir makalede, İsrail ve ABD gibi "düşman ülkelerin" bir sabotaj düzenlemiş olabilecekleri belirtildi ancak bu ülkelerden herhangi birisi doğrudan sorumlu tutulmadı.