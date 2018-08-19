İran'ın FATF üyeliği yeniden ülkenin gündeminde

İran Ticaret, Sanayi, Madencilik ve Tarım Odası (ICCIMA), ülkedeki ekonomik krizin aşılması ve yaptırımların etkisinin hafifletilmesi için İran'ın Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütüne (OECD) bağlı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'na (FATF) üye olması gerektiğini belirtti.

ICCIMA'nın, bugün düzenlenen 35'inci toplantısının ardından tüm bileşenlerin onayıyla yayımlanan yazılı açıklamada ülkenin FATF'a üye olması gerektiği bildirildi.

Açıklamada, kara parayı aklamak için uluslararası yasalara duyulan ihtiyacın giderek arttığına vurgu yapılarak, FATF'ın yayımladığı 40 öneriye uymayan ülkelerin izole edildiğine dikkat çekildi.

İran'ın 2009, 2011 ve 2013 yıllarında örgüte katılmak için başvuruda bulunduğu ancak, ülkenin "en riskli ve işbirliği yapılmayan hukuk düzeni" listesinde tutulduğu hatırlatıldı.

ABD'nin terör finansmanıyla suçladığı İran'a uyguladığı yaptırımların bu ülkenin uluslararası finans sistemine girişini kısıtlaması ve buna bağlı olarak yabancı yatırımların sekteye uğraması nedeniyle Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetinin, FATF üyeliğini gündeme taşıması hükümet ile muhafazakar muhalifleri karşı karşıya getirmişti.

Ülkenin önde gelen din adamlarından, Uzmanlar Meclisi ve Anayasayı Koruyucular Konseyi Başkanı Ayetullah Ahmed Cenneti ise FATF'a üye olunması halinde ülkenin mali ve bankacılık bilgilerinin yabancılara servis edileceğini savunurken, Dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in Başdanışmanı ve ülke siyasetinin etkin ismi Ali Ekber Velayeti de FATF üyeliğinin Lübnan Hizbullah'ı ve Devrim Muhafızları başta olmak üzere devrimci kurumların faaliyetlerini sınırlandıracağını söylemişti.