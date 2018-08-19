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İran'ın FATF üyeliği yeniden ülkenin gündeminde

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 16:44 | Son Güncelleme

ICCIMA, ülkedeki ekonomik krizin aşılması ve yaptırımların etkisinin hafifletilmesi için İran'ın FATF'a üye olması çağrısında bulundu

İran Ticaret, Sanayi, Madencilik ve Tarım Odası (ICCIMA), ülkedeki ekonomik krizin aşılması ve yaptırımların etkisinin hafifletilmesi için İran'ın Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütüne (OECD) bağlı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'na (FATF) üye olması gerektiğini belirtti.

ICCIMA'nın, bugün düzenlenen 35'inci toplantısının ardından tüm bileşenlerin onayıyla yayımlanan yazılı açıklamada ülkenin FATF'a üye olması gerektiği bildirildi.

Açıklamada, kara parayı aklamak için uluslararası yasalara duyulan ihtiyacın giderek arttığına vurgu yapılarak, FATF'ın yayımladığı 40 öneriye uymayan ülkelerin izole edildiğine dikkat çekildi.

İran'ın 2009, 2011 ve 2013 yıllarında örgüte katılmak için başvuruda bulunduğu ancak, ülkenin "en riskli ve işbirliği yapılmayan hukuk düzeni" listesinde tutulduğu hatırlatıldı.

ABD'nin terör finansmanıyla suçladığı İran'a uyguladığı yaptırımların bu ülkenin uluslararası finans sistemine girişini kısıtlaması ve buna bağlı olarak yabancı yatırımların sekteye uğraması nedeniyle Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetinin, FATF üyeliğini gündeme taşıması hükümet ile muhafazakar muhalifleri karşı karşıya getirmişti.
Ülkenin önde gelen din adamlarından, Uzmanlar Meclisi ve Anayasayı Koruyucular Konseyi Başkanı Ayetullah Ahmed Cenneti ise FATF'a üye olunması halinde ülkenin mali ve bankacılık bilgilerinin yabancılara servis edileceğini savunurken, Dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in Başdanışmanı ve ülke siyasetinin etkin ismi Ali Ekber Velayeti de FATF üyeliğinin Lübnan Hizbullah'ı ve Devrim Muhafızları başta olmak üzere devrimci kurumların faaliyetlerini sınırlandıracağını söylemişti.

OECD bünyesinde 1989'da kurulan FATF, kara paranın aklanmasıyla mücadeleye ilişkin tavsiye ve kuralları belirleyen bir örgüt. Türkiye'nin 1991'de üye olduğu FATF'nin 35 ülke ve 2 kurumdan oluşan toplamda 37 üyesi bulunuyor. Örgüt 11 Eylül saldırılarının yaşandığı 2001 yılından bu yana terörün finansmanının kontrolü görevini de yürütüyor. İran, Kuzey Kore ile birlikte FATF tarafından hazırlanan listede "en riskli ve işbirliği yapılmayan hukuk düzeni" listesinde yer alıyor. "En kara liste" olarak adlandırılan bu listedeki ülkelere karşı uluslararası yaptırımlar uygulanması tavsiye ediliyor. FATF tarafından 24 Haziran'da yapılan basın açıklamasında ise İran'ın FATF'ın kurallarına uyma konusundaki girişimlerinin olumlu karşılandığı ve bu ülkeye karşı önlemlerin 12 ay süreyle askıya alınmasına karar verildiği bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
FATF İRAN yaptırım

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