İran'ın Irak'taki etkisini gösteren belgeler basına sızdı: 'Hedeflerden biri, Kürt devletinin kurulmasının önlenmesi'

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, İran'ın istihbarat faaliyetleri aracılığıyla Irak'ta askeri, siyasi ve dini etkisini yayma çabalarını gözler önüne seren belgeler yayımladı. İran istihbaratının yazışmalarını içeren 700 sayfalık belgeler, önce haber sitesi The Intercept'e sızdırıldı, ardından NYT ile paylaşıldı. Gazeteye göre İran'ın hedefleri arasında bağımsız bir Kürt devletinin kurulmasının önlenmesi de var. NYT, belgeleri sızdıran kaynağın istememesi nedeniyle kendisiyle buluşulmadığını ancak belgelerin The Intercept ile birlikte teyit edildiğini yazdı. Söz konusu kişi gizli yazışmaları sızdırma nedenini, "İran'ın ülkemde neler yaptığını dünyanın bilmesini istiyorum" sözleriyle açıkladı. Belgeler çoğunlukla İran'ın Irak'taki istihbarat görevlilerinin 2014-2015 dönemindeki yazışmalarını içeriyor. NYT'ye göre belgeler, 2003 yılında ABD'nin Irak'ı işgali sonrası, Irak'ın nasıl adım adım İran'ın nüfuzu altına girdiğini gözler önüne seriyor. İran'ın hedefleri NYT, belgelerde İran'ın Irak'taki istihbarat faaliyetlerinin genel olarak "adım adım ilerleyen, profesyonel ve çıkar odaklı" bir görünüm sergilediğini belirtiyor. Gazete belgelere dayanarak, İran'ın istihbarat faaliyetlerinin ana hedeflerini şu şekilde özetliyor:

İran'ın toprak bütünlüğünü tehdit edebileceği endişesiyle bağımsız bir Kürt devletinin kurulmasının ve Irak'ın bölünmesinin, Sünni militanların İran sınırında varlık göstermelerinin, Şii Müslümanların hedef haline geleceği bir mezhep savaşının engellenmesi. NYT'nin haberinde, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin Irak Şam İslam Devleti'ni (IŞİD) ortadan kaldırmak için de çaba gösterdiklerini ancak temel hedeflerinin "Irak'ın İran'a bağımlı bir ülke olmasını sürdürmek ve Tahran'a sadık yetkililerin iktidarda kalmasını sağlamak" olduğu belirtiliyor. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin İran ile 'özel ilişkileri' Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin İran ile "özel ilişkileri" olduğu da gazetenin belgelere dayandırdığı iddialar arasında. Söz konusu belgelerin kamuoyuyla paylaşılması, Irak'ta haftalardır Başbakan Abdülmehdi'nin istifası ve ülkede İran etkisinin sonlandırılması talebiyle düzenlenen protestoların olduğu bir döneme denk geliyor. Protestolarda sıklıkla İran bayrakları yakılıyor. Şiilerin kutsal kenti Kerbela'da İran Konsolosluğu önündeki şiddet olaylarında da bina ateşe verilmek istenmişti.