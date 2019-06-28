HABER

"İran'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi seçenekler arasında"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 14:41 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi: "AB ülkeleri vaatlerine bağlı kalırsa geri adım atmamız mümkündür, fakat bu yönde bir garanti alamazsak nükleer anlaşmadan çıkmak ve öngörülen diğer adımları atmak da gelecekteki seçenekler arasındadır" - İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Gulamhüseyin Dehkani: "AB ülkelerinden taahhütlerine bağlı kalmalarını istedik. AB herhangi bir adım atmayınca, İran nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltmak için adım atmak zorunda kaldı"

MUHAMMET KURŞUN - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin taahhütlerine bağlı kalmaları yönünde bir güvence ortaya konulmazsa nükleer anlaşmadan çekilmelerinin seçenekler arasında olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Gulamhüseyin Dehkani, nükleer anlaşmanın geleceği, Avusturya'nın başkenti Viyana'da bugün yapılan toplantı ve İran'ın uranyum stokunu aşmasıyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın daha önce attığı adımlardan geri dönüşünün mümkün olduğunu ve bunun bugün Viyana'daki toplantıdan çıkacak sonuca bağlı olduğunu ifade eden Musevi, "AB ülkeleri vaatlerine bağlı kalırsa geri adım atmamız mümkündür, fakat bu yönde bir garanti alamazsak nükleer anlaşmadan çıkmak ve öngörülen diğer adımları atmak da gelecekteki seçenekler arasındadır." diye konuştu.

- Viyana'daki toplantı nükleer anlaşmanın geleceğini belirleyecek

Nükleer anlaşmanın tarafları İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin ile İranlı üst düzey yetkililerin katılacağı Viyana'daki toplantının son günlerde meydana gelen gelişmeler nedeniyle çok önemli ve belirleyici olduğuna dikkati çeken Musevi, "Bu toplantıdan nükleer anlaşmanın geleceğiyle ilgili nihai kararın çıkmasını bekliyoruz. İran'ın nükleer anlaşmada kalıp kalmayacağı da bu toplantının sonunda alınacak kararlara bağlıdır. Nükleer anlaşmaya taraf ülkelerin vaatlerine ne derece bağlı kalacakları da belli olacaktır." ifadelerini kullandı.

Musevi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin nükleer anlaşmadaki 5 ülkeye gönderdiği mektupta ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyinin açıklamasında da bu konunun açıklandığını hatırlatarak, "İran'ın çok taraflı anlaşmaya tek taraflı olarak bağlı kalma yönündeki sabrı taşmak üzere." ifadesini kullandı.

- "Her zamanki sözler tekrar edilirse anlaşmanın geleceği tehlikeye girer"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Viyana'daki toplantıdan somut ve uygulanabilir sonuçlar çıkması, tarafların vaatlerine bağlı kalması ve şu ana kadar uygulamaları gerekirken uygulamadıkları meselelerde pratik adımlar atmaları halinde nükleer anlaşmanın devam etmesi ve kalıcı olmasının mümkün olduğunu dile getirdi. Musevi, şunları kaydetti:

"Viyana'daki toplantı sonucunda her zamanki sözler tekrar edilirse nükleer anlaşmanın da geleceği tehlikeye girer. Bu durumda İran daha önce açıkladığı gibi nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma yönünde adım atmaya devam edecektir. Eğer attıkları adımlar İran'ı ikna ederse bizim de attığımız adımlardan geri dönüşümüz mümkündür."

- "İran taahhütlerini azaltmak için adım atmak zorunda kaldı"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Dehkani de Viyana'daki toplantının ardından AB ülkelerinden bu konudaki ciddiyetlerini göstermelerini ve somut adım atmalarını beklediklerini söyledi.

AB ülkelerinin İran'ın beklentilerini karşılayacak adımları atması durumunda kendileri açısından da sürecin normale döneceğini aktaran Dehkani, "AB ülkelerinden taahhütlerine bağlı kalmalarını istedik. AB herhangi bir adım atmayınca, İran nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltmak için adım atmak zorunda kaldı. İran farklı kanallardan da konunun muhatabı olan isimlere gerekli mesajları iletti." dedi.

Dehkani, uranyum zenginleştirme konusunda da AB ülkelerinin vaatlerini yerine getirmemesi halinde Cumhurbaşkanı Ruhani'nin ilan ettiği adımların atılacağını sözlerine ekledi.

ABD'nin yaptırımlarına karşı 8 Mayıs'ta anlaşmaya taraf ülkelere 60 gün süre veren İran, zenginleştirilmiş uranyum kapasitesini arttıracağını açıklamıştı.

Tahran, nükleer anlaşma çerçevesinde belirlenen 300 kilogram uranyum stok miktarını aşacağını duyurmasına rağmen henüz bu seviyeye ulaşmadı.

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
Fırat-Dicle Havzası Kuraklık Yönetim Planı hazırlandıFırat-Dicle Havzası Kuraklık Yönetim Planı hazırlandı
Bedelli askerlik bekleyenlere bakanlıktan büyük jest! Bedelli askerlik bekleyenlere bakanlıktan büyük jest!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dehkani İRAN Musevi

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güzellik merkezi diye gittiler, hayatlarının şokunu yaşadılar

Güzellik merkezi diye gittiler, hayatlarının şokunu yaşadılar

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı

Bedelli askerlik ücreti 2019'da ne kadar? Bedelli askerlik fiyatıyla ilgili Bakanlıktan jest

Bedelli askerlik bekleyenlere bakanlıktan büyük jest!

Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da polis düğmeye bastı! Her yer didik didik arandı

Çanakkale'deki tünel inşaatı alanında ceset bulundu

Çanakkale'deki tünel inşaatı alanında ceset bulundu

İzmir'de orman yangını

İzmir'de orman yangını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.