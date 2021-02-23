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İran’ın Sistan ve Belucistan eyaletinde göstericiler valilik binasına saldırdı

23.02.2021 16:29 | Son Güncelleme:
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İran’ın Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Seravan kentindeki bir grup Beluç gösterici, dün sabah saatlerinde bölgedeki bazı kaçakçıların İran güvenlik birimlerince öldürüldüğü iddiasıyla gerçekleştirdikleri gösteri sırasında valilik binasına saldırdı.İran’ın Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Seravan kentinde Beluçlardan oluşan kalabalık bir grup, Pakistan’dan gelen kaçakçıların İran güvenlik güçlerince öldürüldüğünü iddia ederek valilik binası önünde gösteri düzenledi.

İran’ın Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Seravan kentindeki bir grup Beluç gösterici, dün sabah saatlerinde bölgedeki bazı kaçakçıların İran güvenlik birimlerince öldürüldüğü iddiasıyla gerçekleştirdikleri gösteri sırasında valilik binasına saldırdı.
İran’ın Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Seravan kentinde Beluçlardan oluşan kalabalık bir grup, Pakistan’dan gelen kaçakçıların İran güvenlik güçlerince öldürüldüğünü iddia ederek valilik binası önünde gösteri düzenledi. Pakistan sınır hattında yer alan Seravan kentinde polisle çatışan göstericiler, valilik binasına saldırdı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, valilik binasının camlarının kırıldığı kameraya yansıdı.

Gösterilerden silahlı "Ceyşul Adl" örgütü sorumlu tutuldu
Tansiyonun giderek yükseldiği olaylar sırasında açıklama yapan Sistan ve Belucistan Eyaleti Güvenlik Birimi Yardımcısı Muhammed Hadi Mereşi kaçakçılara Pakistan tarafından ateş açıldığını belirtti. Mereşi, "Pakistan tarafından açılan ateş sonrası 1 kişi öldü ve 4 kişi de yaralandı" dedi. Gösterilerden bölgede etkin olan "Ceyşul Adl" örgütünü sorumlu tutan Mereşi, "Pakistan tarafından açılan ateş sonrası yaşanan kargaşada Ceyşul Adl terör örgütü halkı tahrik ederek sınır bölgelerindeki askeri üslere saldırttı. Bu sırada çıkan çatışmada da 2 kişi hayatını kaybetti ve yaralananlar oldu. Sınır muhafızları kim olursa olsun bu üsleri korumak zorundadır" ifadelerini kullandı.
Mereşi, "Dün yaşanan hadise sonrası yerel halkla konuşarak olayları kontrol altına almıştık. Bugün ise bazı gruplar yalan haberler ile bir kez daha halkı tahrik ederek valilik önünde gösteri yapmaya çağırdı. Göstericilerin arasından bazı gruplar saldırdıkları valilik binasına zarar verdi. Ceyşul Adl terör örgütü bölgedeki kaçakçıları yalan iddialarla kullanmaya çalışıyor" diye konuştu.

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