HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İran'ın Türkiye sınırına yakın Hoy kentinde 4,3 büyüklüğünde deprem

İran'ın Türkiye sınırına yakın Hoy kentinde 4,3 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2020 04:52 | Son Güncelleme

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın Türkiye sınırına yakın Hoy kentinde 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.44'te merkez üssü Hoy kenti olan 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Aynı bölgede 23 Şubat pazar günü saat 08.53'te meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde Türkiye-İran sınırındaki Van'ın Başkale ilçesine bağlı Kaşkol, Güvenlik, Gelenler ve Özpınar köylerindeki tek katlı kerpiç evler ve ahırların büyük bölümü yıkılmıştı.

Depremde Özpınar köyünde enkaz altında kalan 4'ü çocuk 6 kişinin, Güvenlik köyünde ise 3 kişinin cansız bedeni çıkarılmış, 54 kişi ise yaralı olarak kurtarılmıştı.

Aynı gün saat 19.00'da merkez üssü yine Hoy olan 5,9 büyüklüğünde bir başka deprem daha meydana gelmiş, Van'da herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı açıklanmıştı.

Van'ı etkileyen depremlerde 250 konut ve 300 ahırın yıkıldığını, 700 konutta da ağır hasar olduğu belirtilmişti. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyor Bu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyor
SMO Neyrab köyünün kontrolünü ele geçirdiSMO Neyrab köyünün kontrolünü ele geçirdi
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
AFAD deprem İRAN Van

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Manisa'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Koronavirüse tedavi müjdesi bir Türk'ten geldi

Koronavirüse tedavi müjdesi bir Türk'ten geldi

Meteoroloji uyardı! Yurdu etkisi altına alacak

Meteoroloji uyardı! Yurdu etkisi altına alacak

Diğer Haberler
Ankara'da çökme meydana gelen 3 katlı apartman boşaltıldı

Ankara'da ekipleri harekete geçiren olay

Ekipler düğmeye bastı! İstanbul'da gece yarısı şok operasyon

Ekipler düğmeye bastı! İstanbul'da gece yarısı şok operasyon

SMO Neyrab köyünün kontrolünü ele geçirdi

SMO Neyrab köyünün kontrolünü ele geçirdi

Kocaeli'de çıkan yangında 4 balıkçı barınağı kullanılamaz hale geldi

4 balıkçı barınağı kullanılamaz hale geldi

Doğu Perinçek ve İsmail Saymaz arasında çok sert tartışma: PKK'yı ziyaret eden Perinçek'ten mi öğreneceğiz

Saymaz: PKK'yı ziyaret eden Perinçek'ten mi öğreneceğiz

Bursa'da kontrolden çıkan lüks araç hurdaya döndü

Kontrolden çıkan lüks araç hurdaya döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.