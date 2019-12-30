İranlı 300 aktivistten, "insan hakları savunucusu Nergis'in serbest bırakılması" çağrısı

Muhammedi'nin çeşitli hastalıklarına rağmen yıllarca hapishanede olumsuz şartlar altında tutulması eleştirilen bildiride, "Hakkında yersiz ithamlar şöyle dursun, Muhammedi, kocası ve çocuklarıyla görüşmesine izin verilmeksizin, yıllardır Evin Hapishanesi'nde insan onuruna yakışmayan bir şekilde tutuluyor." ifadelerine yer verildi.

İran-i Ferda Dergisi Editörü Keyvan Samimi'ye ait Telegram sayfasında yayımlanan bildiri, İran Cumhurbaşkanı Hukuk İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Laya Cüneydi, İran Cumhurbaşkanı Aile İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Masume İbtikar, İran Meclisi Tahran Milletvekili ve Kadın Grubu Başkanı Feride Evladgubad ve İran Meclisi Tahran Milletvekili Pervane Silahşör'e hitaben yazıldı.

Nakil sırasında yaşanan olayların ortaya çıkması için kamera kayıtlarının incelenmesi istenen bildiride, kadın mahkuma el kaldıran hapishane görevlileri hakkında soruşturma açılması talep edilerek, Muhammedi'nin bir an önce serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Yurt içi ve dışından 300 aktivistin imzasını taşıyan metinde ayrıca Muhammed Tavassuli, Abdulali Bazergan, İhsan Şeriati, Lütfullah Meysemi ve Habibullah Peyman gibi İranlı reformistlerin önde gelen isimlerinin de imzası yer alıyor.

İran'daki İnsan Hakları Savunucuları Merkezi Başkan Yardımcısı, aktivist ve gazeteci Nergis Muhammedi, Nobel Barış Ödülü sahibi Şirin Ebadi ile yaptığı çalışmalarla tanınıyor.

Muhammedi, 26 Eylül 2011'de 6 yıl hapse mahkum edilmişti. Uluslararası çok sayıda kuruluş, serbest bırakılması için imza kampanyaları başlatmış, Muhammedi 31 Temmuz 2012'de serbest bırakılmıştı.

2015 yılında yaptığı bir konuşma nedeniyle yeniden gözaltına alınan Nergis Muhammedi bulunduğu hapishanede kas felci oldu. Muhammedi, Mayıs 2016'da çıkarıldığı mahkemede "ülke güvenliğine komplo kurmak ve rejime karşı propaganda yapmak" suçlamasıyla 10 yıl hapse mahkum edildi.

