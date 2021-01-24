İranlı baba ve kızının 10 yıl sonra İstanbul’da ağlatan buluşması

Farshid Fathi (42) ile ailesini birbirinden ayıran süreç 2010 yılında İran'da cezaevine girmesiyle başladı. Fathi, hakkındaki suçlamalar nedeniyle Tahran'daki bir cezaevinde 5 yıl hapis yatarken, kendisinden boşanan eşi ise 2 çocuğu ile birlikte Kanada'ya yerleşti. 2016 yılında serbest kaldıktan sonra Türkiye'ye gelerek, Antalya'ya yerleşen İranlı pastör (Hristiyan din adamı) Fathi kızı Rosanna ve oğlu Bardia'dan yıllarca uzak kaldı. Çocuklarıyla ancak internet ve telefon ile iletişim kurabilen İranlı baba, on yıl aradan sonra hasretini çektiği evlatlarından kızına İstanbul'da kavuştu.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR

Kanada'dan gelen kızını karşılamak için saatler öncesinden İstanbul Havalimanı'na gelen baba Fathi, oldukça heyecanlıydı. İranlı baba, adının baş harfi ile kalp şeklinde olan bir balon ile karşılayarak kızına sürpriz yaptı. Baba ve kızının yıllar sonraki ilk karşılaşmasında duygusal anlar yaşandı. Birbirlerine uzun süre sarılan İranlı baba ve kızı gözyaşlarına hakim olamadı.

"MUTLULUKTAN İÇİM İÇİME SIĞMIYOR"

Yıllar sonra kızı Rosanna'ya kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Farshid Fathi'nin ilk sözü, "İnanılmaz" oldu. Rosanna'yı en son 3 bin 670 gün önce gördüğünü belirten Fathi, "En son gördüğümde 7 yaşındaydı. Şimdi de gördüğünüz gibi 17 yaşında ve çok güzel bir kız olmuş. İnanın içim içime sığmıyor. Çok teşükker ederim" diye konuştu. "Türkiye benim ikinci vatanım" diyen Farshid Fathi, "Türkiye'yi çok seviyorum. 5 yıldır Antalya'da yaşıyorum. Kızımı gördüğüm için şu an çok mutluyum" ifadelerini kullandı.