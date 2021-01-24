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İranlı baba ve kızının 10 yıl sonra İstanbul’da ağlatan buluşması

24.01.2021 15:23 | Son Güncelleme:
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İranlı baba ve kızının 10 yıl sonra İstanbul’da ağlatan buluşması

İranlı Farshid Fathi, 10 yıldır göremediği 17 yaşındaki kızı Rosanna'ya İstanbul Havalimanı'nda kavuştu. Duygusal anların yaşandığı buluşmada baba ve kızı gözyaşlarını tutamadı. Kızını İran'da, en son 3 bin 670 gün önce gördüğünü belirten baba Fathi, "Onu son gördüğümde 7 yaşındaydı. Şimdi de gördüğünüz gibi 17 yaşında ve çok güzel bir kız olmuş" derken, kızı Rosanna ise "Mutluluktan İçim içime sığmıyor" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Farshid Fathi (42) ile ailesini birbirinden ayıran süreç 2010 yılında İran'da cezaevine girmesiyle başladı. Fathi, hakkındaki suçlamalar nedeniyle Tahran'daki bir cezaevinde 5 yıl hapis yatarken, kendisinden boşanan eşi ise 2 çocuğu ile birlikte Kanada'ya yerleşti. 2016 yılında serbest kaldıktan sonra Türkiye'ye gelerek, Antalya'ya yerleşen İranlı pastör (Hristiyan din adamı) Fathi kızı Rosanna ve oğlu Bardia'dan yıllarca uzak kaldı. Çocuklarıyla ancak internet ve telefon ile iletişim kurabilen İranlı baba, on yıl aradan sonra hasretini çektiği evlatlarından kızına İstanbul'da kavuştu.

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GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR

Kanada'dan gelen kızını karşılamak için saatler öncesinden İstanbul Havalimanı'na gelen baba Fathi, oldukça heyecanlıydı. İranlı baba, adının baş harfi ile kalp şeklinde olan bir balon ile karşılayarak kızına sürpriz yaptı. Baba ve kızının yıllar sonraki ilk karşılaşmasında duygusal anlar yaşandı. Birbirlerine uzun süre sarılan İranlı baba ve kızı gözyaşlarına hakim olamadı.

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"MUTLULUKTAN İÇİM İÇİME SIĞMIYOR"

Yıllar sonra kızı Rosanna'ya kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Farshid Fathi'nin ilk sözü, "İnanılmaz" oldu. Rosanna'yı en son 3 bin 670 gün önce gördüğünü belirten Fathi, "En son gördüğümde 7 yaşındaydı. Şimdi de gördüğünüz gibi 17 yaşında ve çok güzel bir kız olmuş. İnanın içim içime sığmıyor. Çok teşükker ederim" diye konuştu. "Türkiye benim ikinci vatanım" diyen Farshid Fathi, "Türkiye'yi çok seviyorum. 5 yıldır Antalya'da yaşıyorum. Kızımı gördüğüm için şu an çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Fathi, en son 2 yaşındayken gördüğü oğlu Bardia'ya da yakında kavuşacağını, birkaç ay sonra oğlunun Türkiye'ye geleceğini söyledi.

Kızı Rosanna ise, "Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Mutluluktan içim içime sığmıyor. Birçok duyguyu bir arada hissediyorum. Neredeyse 11 sene oldu. Beraber ilk kez bu şekilde vakit geçireceğiz. Birbirimizi tanımaya çalışacağız " şeklinde konuştu.

İRANLI BABA VE KIZI TÜRKİYE TURUNA ÇIKACAK

Taksiye binerek konaklayacakları otele giden baba ve kızı, birkaç gün İstanbul'da geçirdikten sonra Antalya'ya gidecek. Burada bir süre kaldıktan sonra Farshid Fathi ve kızı Rosanna, başta Kapadokya ve Efes Antik Kenti olmak üzere Türkiye'nin tarihi ve turistik yerlerini kapsayan bir tura çıkacak.

DHA

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PARTNER Gözyaşlarını tutamadılar! Gözyaşlarını tutamadılar!
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