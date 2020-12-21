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İranlı fenomen Mılad Hatamabadi Farahani yeniden gözaltında!

21.12.2020 14:45 | Son Güncelleme:
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İranlı fenomen Mılad Hatamabadi Farahani yeniden gözaltında!

Kağıthane'de polis aracıyla tur atan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İran uyruklu internet fenomeni Mılad Hatamabadi Farahani yeniden gözaltına alındı. Farahani il göç idaresine teslim edilecek.

Kağıthane'de polis aracıyla tur atan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İran uyruklu internet fenomeni Mılad Hatamabadi F. gözaltına alınmış ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Sorumlu polis memuru da olayla ilgili görevden uzaklaştırılmıştı. Sosyal medya fenomeni dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü polislerince Kağıthane'de bulunan evinde gözaltına alındı. Ülkeye girişi "ihtiyaten engelli" olan Mılad Hatamabadi Farahani göç idaresindeki işlemleri için Pendik Şehit Ozan Özen Ara Sevk Merkezine teslim edilecek.

FARAHANI

Sosyal medya fenomeni olan kişi daha önce Ferrari marka lüks aracı ile 5 liraya karpuz satmaya kalkınca ceza yemişti.

FARA

(DHA)

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