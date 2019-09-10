HABER

İranlı futbol taraftarı ’Mavi Kız’ hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 10.09.2019 17:20 | Son Güncelleme

İran’da erkek kılığına girerek futbol maçına gittiği için yargılanan ve geçtiğimiz hafta kendini ateşe veren ’Mavi Kız’ lakaplı Seher Khodayari, hayatını kaybetti.

İranlı futbol taraftarı ’Mavi Kız’ hayatını kaybetti

İran’da erkek kılığına girerek futbol stadyumuna girdiği için yargılanan ’Mavi Kız’ lakaplı Seher Khodayari, geçtiğimiz hafta ertelenen duruşması sonrasında kendini ateşe vermişti. Khodayari, bugün hayatını kaybetti.

Tuttuğu takım İstiklali’nin renklerine vurgu yapan ’Mavi Kız’ etiketiyle paylaştığı hikayelerle dünya çapındaki çok sayıda İranlı tarafından beğenilerek takip edilen Seher, mart ayında bir futbol maçı için stadyuma girmeye çalıştığı için gözaltına alınmıştı. Üç gün gözaltında tutulan Seher, kefalet ile serbest bırakılmış ve 6 ay mahkeme gününü beklemişti. Mahkemeye giden Seher Khodayari, davanın, yargıcın acil bir işi yüzünden ertelendiğini öğrendi. Daha sonra İranlı kadın taraftar, çıkışta mahkeme binasının önünde kendini ateşe verdi. Seher’in mahkum olması durumunda 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini duymuş olabileceği rapor edildi.

İran’daki yetkililer, kadınların stadyumlara girmesini düzenli olarak engelliyor. İran’daki kadınlar, 1981’den bu yana erkeklerin spor etkinliklerini izlemek için stadyumlara alınmıyor. Bu engelleme, kadınların geçtiğimiz yıl Tahran’daki bir stadyumda Dünya Kupası’nı izlemesi için geçici olarak kaldırılmıştı. İnsan
Hakları İzleme Örgütü, İran’da spor yasağının yasada olmadığı halde acımasızca uygulanmakta olduğunu belirtirken, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), İran’a kadınların stadyumlara girmesine izin vermesi için 31 Ağustos’a kadar süre vermişti.

Durumu çok üzücü olarak karşılayan Uluslararası Af Örgütünden Philip Luther, Seher’in ölümünün İran’ın kadın hakları konusuna verdiği değeri gösterdiğini söyleyerek, "Seher’in ölümü boşuna olmamalıdır.

Gelecekte daha fazla trajediden kaçınılması için İran’da değişimi teşvik etmesi gerekir" dedi.

KAYNAK: DHA

PARTNERDev timsahı dakikalar içinde öldürdü!Dev timsahı dakikalar içinde öldürdü!
Erdoğan: 'ABD’den Beklentimiz Yanımızda Olmaları'Erdoğan: 'ABD’den Beklentimiz Yanımızda Olmaları'
Demirtaş'ın geçen haftaki tahliye kararına yapılan itiraz reddedildiDemirtaş'ın geçen haftaki tahliye kararına yapılan itiraz reddedildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN futbol fan Mavi Kız ölüm

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Bekaret sahnesi olay olmuştu! Bahar Şahin'den şok itiraf geldi

Bekaret sahnesi olay olmuştu! Bahar Şahin'den şok itiraf geldi

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı!

ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Rus savaş uçağı düştü!

Rus savaş uçağı düştü!

Kaldırımda vahşet!

Kaldırımda vahşet!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı

Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı

Irak’ta Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı

Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı

İdlib'e yeniden hava saldırısı düzenlendi

İdlib'e yeniden hava saldırısı düzenlendi

ABD'de şaşırtan iddia: CIA Trump'a güvenmiyor!

ABD'de şaşırtan iddia: CIA Trump'a güvenmiyor!

Görüşmelere yeşil ışık yanmıştı ama füzeler ateşlendi!

Görüşmelere yeşil ışık yanmıştı ama füzeler ateşlendi!

Trump: Görüşmeler öldü!

Trump: Görüşmeler öldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.