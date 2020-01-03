İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından ABD Başkanı Trump'tan ilk paylaşım

ABD, Irak Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda Haşdi Şabi konvoyuna füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda, "İran’ın sevgili evladı, yaşayan efsanesi" denilen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani hayatını kaybetti. Saldırıda, biri resmi olarak doğrulanan iki Haşdi Şabi yöneticisi de hayatını kaybetti.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, talimatı Trump'un verdiğini duyurdu.

Dünyayı sarsan haberlerin ardından ABD Başkanı'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Trump, kişisel Twitter hesabından ABD bayrağını paylaştı.



