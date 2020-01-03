HABER
  4. İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından ABD Başkanı Trump'tan ilk paylaşım

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından ABD Başkanı Trump'tan ilk paylaşım

DÜNYA HABERLERİ  | 03.01.2020 07:27 | Son Güncelleme

ABD, İran Devrim Muhafızları Generali Kasım Süleymani'yi öldürdü. Pentagon yaptığı açıklama talimatın bizzat Trump tarafından verildiğini duyururken, dünyayı sarsan haberlerin ardından ABD Başkanı'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından ABD Başkanı Trump'tan ilk paylaşım

ABD, Irak Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda Haşdi Şabi konvoyuna füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda, "İran’ın sevgili evladı, yaşayan efsanesi" denilen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani hayatını kaybetti. Saldırıda, biri resmi olarak doğrulanan iki Haşdi Şabi yöneticisi de hayatını kaybetti.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, talimatı Trump'un verdiğini duyurdu.

Dünyayı sarsan haberlerin ardından ABD Başkanı'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Trump, kişisel Twitter hesabından ABD bayrağını paylaştı.

trump


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMayosu ve çıplak ayaklarıyla karlara koştu Mayosu ve çıplak ayaklarıyla karlara koştu
Saldırının ardından İran'dan ilk açıklamaSaldırının ardından İran'dan ilk açıklama
Kasım Süleymani kimdir?Kasım Süleymani kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Başkanı kasım süleymani İRAN

En Çok Okunan Haberler

Tarkan'ın bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti...

Tarkan'ın bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti...

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

THY yolcu uçağı acil iniş yaptı! Kurumdan açıklama geldi!

THY yolcu uçağı acil iniş yaptı! Kurumdan açıklama geldi!

Dışişleri'nden Eastmed projesi anlaşmasına tepki

Dışişleri'nden Eastmed projesi anlaşmasına tepki

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

ABD'den İran'a tehdit: Artık oyun değişti! Gereken ne ise yapacağız

ABD'den İran'a tehdit: Artık oyun değişti! Gereken ne ise yapacağız

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Eniştesiyle aldattı, görüntülerini düğünde ekrana yansıttı

Eniştesiyle aldattı, görüntülerini düğünde ekrana yansıttı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Penisi kararmaya başlayınca doktora gitti ve...

Penisi kararmaya başlayınca doktora gitti ve...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran'dan ilk açıklama

Saldırının ardından İran'dan ilk açıklama

Kasım Süleymani kimdir? İşte ABD'nin öldürdüğü İranlı General Kasım Süleymani'nin hayatı

Kasım Süleymani kimdir?

Bir yaşındaki küçük kızın snowboard videosu sosyal medyada gündem oldu

Daha bir yaşında! Minik kız kendisine hayran bıraktı

ABD'den devrim niteliğinde karar! Hepsi yasaklandı!

ABD'den devrim niteliğinde karar! Hepsi yasaklandı!

İsrail, Yunanistan ve Rum Kesimi liderleri EastMed boru hattı projesini imzaladı! Dışişleri'nden tepki

Dışişleri'nden Eastmed projesi anlaşmasına tepki

TBMM'de kabul edilen Libya tezkeresine Mısır'dan tepki

TBMM'de kabul edilen Libya tezkeresine Mısır'dan tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.