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İranlı İranlıyı İstanbul'da dolandırdı: 30 milyonluk vurgun! Araç aldıklarını sandılar, gelen telefonla şoke oldular

17.01.2024 09:37 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da kiralık otomobilleri kendi aracı gibi sattığı söylenen İranlı şahıs, iddialara göre 30 milyonluk vurgun yapıp Dubai'ye kaçtı. Yine İranlıları dolandırdığı iddia edilen şüphelinin kendisini galerici olarak tanıttığı ortaya çıktı. Mağdurlarla telefonda görüşen şüpheli küfürler savurarak telefonu mağdurların suratına kapattı.

İranlı İranlıyı İstanbul'da dolandırdı: 30 milyonluk vurgun! Araç aldıklarını sandılar, gelen telefonla şoke oldular

Show TV'de yer alan habere göre, İstanbul'da iki İranlı arasında akılalmaz bir dolandırıcılık hikayesi yaşandı. Kendisini galerici olarak tanıttığı iddia edilen şüpheliden toplamda 9 araç satın alan mağdur İranlılar gerçeği, aracın asıl sahiplerinin kendilerini araması sonucu öğrendi. Dolandırıldıklarını ifade eden İranlılar, "İranlıyım o da İranlı, güvendiğimiz için böyle bir şey yaptık. Şüpheli İranlının ise Dubai'ye kaçtığı iddia edildi.

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30 MİLYONLUK VURGUN

İranlı aile bir araç satın almak istiyordu. Yine İranlı bir kişiyle iletişime geçen aile, şüpheliden aracı satın aldıklarını sandılar ama başlarına gelmeyen kalmadı.

Mağdur İranlı, "Biz iki tane araba aldık, arkadaşlarımız da aldı. Toplamda 8-9 araç almışızdır." ifadelerini kullanırken şüphelinin toplamda 30 milyonluk vurgun yaptığı ve farklı kişileri de aynı yöntemle dolandırdığı ortaya çıktı.

Mağdurlar, araçların gerçek sahibinin kendilerini aramasıyla adeta şoke oldu. Araç sahibi araçları satın aldıklarını düşünen kişilere, "Arabaların sahibi aramış herkesi. Arabaları getirin, sözleşmeniz bitti." deyince mağdur İranlılar durumu anladı.

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Araçların asıl sahibi ortaya çıktıktan sonra araçları geri vermek zorunda kalan mağdurlar durumun çözülmesini istiyor.

KÜFREDİP SURATINA KAPATTI

Dubai'ye kaçtığı iddia edilen şüpheli İranlı ise yapılan telefon görüşmesinde mağdurlara küfredip telefonu suratlarına kapattı.


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İran dolandırıcı
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