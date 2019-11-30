HABER

İranlı istihbarat görevlisinin öldürülmesine ilişkin tutuklama talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 20:59 | Son Güncelleme

İranlı eski istihbarat görevlisi Mesut Mevlevi’nin öldürülmesine ilişkin aralarında katil zanlısının da bulunduğu 11 şüpheliden 7’si tutuklama, 4’ü adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.Şişli’de öldürülen İranlı eski istihbarat görevlisi Mesut Mevlevi’nin (32) öldürülmesine ilişkin 11 kişi gözaltına alınmıştı.

İranlı eski istihbarat görevlisi Mesut Mevlevi’nin öldürülmesine ilişkin aralarında katil zanlısının da bulunduğu 11 şüpheliden 7’si tutuklama, 4’ü adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Şişli’de öldürülen İranlı eski istihbarat görevlisi Mesut Mevlevi’nin (32) öldürülmesine ilişkin 11 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Nöbetçi terör savcılığına çıkarılan şüphelilerden 7’si tutuklama, 4’ü ise adli kontrol talebiyle ’Tasarlayarak öldürme’, ’Öldürmeye teşebbüs’, ’Öldürmeye azmettirme’ ve ’Öldürmeye yardım’ suçlarından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Olayın geçmişi
Şişli Esentepe Mahallesi’nde 14 Kasım tarihinde arkadaşıyla yolda yürürken vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden İranlı eski istihbarat görevlisi Mesut Mevlevi’nin öldürülmesine ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı çalışma başlatmıştı. Çalışmalar kapsamında Arnavutköy’e düzenlenen operasyonla Meslevi’nin katil zanlısı olduğu iddia edilen Abdulvahap K. ile zanlının saklanmasına ve silah teminine yardım ettiği iddia edilen 4 kişi gözaltına alınmıştı. Ekipler, 5 kişinin yakalanmasının ardından sürdürdükleri çalışma sonucu olayla ilgili 6 kişiyi daha yakalayarak gözaltına almışlardı.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Ordu’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralıOrdu’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Marmaris'te gıdadan zehirlenen 50 kişiden 49'u, taburcu edildi (2)Marmaris'te gıdadan zehirlenen 50 kişiden 49'u, taburcu edildi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yasmin Erbil'in bacak dekolteli pozuna ilk yorum anneden!

Yasmin Erbil'in bacak dekolteli pozuna ilk yorum anneden!

Tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptı

Tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptı

Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'nun sözlerine övgü

Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'nun sözlerine övgü

Kan donduran olay! Fotoğraflar telefonundan çıktı

Kan donduran olay! Fotoğraflar telefonundan çıktı

15 yıl psikiyatrik ilaçlar verildi... Gerçek bambaşka çıktı

15 yıl psikiyatrik ilaçlar verildi... Gerçek bambaşka çıktı

Kadını bu halde gören telefona sarıldı gerçek sonra ortaya çıktı

Kadını bu halde gören telefona sarıldı gerçek sonra ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
40 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Yakalandı

40 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Yakalandı

Son dakika! Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Ayşe Tuba Arslan öldürülmeden önce 23 kez suç duyurusunda bulunmuştu! HSK inceleme başlattı

HSK, Ayşe Tuba Arslan'ın ölümünde ihmal iddiasını inceleyecek

Irak'ta Başbakan Abdulmedi istifasını Meclis'e sundu

Irak'ta Başbakan Abdulmedi istifasını Meclis'e sundu

Çinli kadın ölü bulunmuştu! Korkunç ayrıntılar ortaya çıktı

Çinli kadın ölü bulunmuştu! Korkunç ayrıntılar ortaya çıktı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama: PKK/YPG’nin hain planı son anda önlendi

Bombalı saldırı girişimi son anda önlendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.