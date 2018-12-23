İranlı milletvekilinden Sistan-Beluçistan eyaleti boşalıyor uyarısı

İran meclisindeki Sistan-Beluçistan eyaleti milletvekili Habibullah Dehmerde, bölgenin imkansızlıktan boşaldığını ve halkın kentlerden göç ettiğini söyledi.

Dehmerde, mecliste yaptığı konuşmada, ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde yaşanan sorunlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Milletvekili Dehmerde, Sistan-Beluçistan'ın geri kalmışlık, altyapı yetersizliği, işsizlik, geçim sıkıntısı, kuraklık, demir yoluna sahip olmaması, meydana gelen kum ve toz fırtınası, susuzluk ve doğal gazın ulaştırılmaması gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Devlet yetkililerinin bu sorunların çözülmesiyle ilgili birçok söz verdiğini ancak bunların yerine getirilmediğini anlatan Dehmerde, burada yaşayan halkın temel geçim imkanlarından yoksun olması nedeniyle kentin varoşlarına göç etmek zorunda kaldığını aktardı.

Yetkililere Sistan-Beluçistan eyaletinin boşaldığı uyarısında bulunan Dehmerde, şunları şöyledi:

"Oradaki halkın yerinde kalması için hiçbir adım atılmıyor ve sorunlarıyla ilgilenilmiyor. İnsanlar, İran'ın bu önemli ve Uhud Boğazı olarak tabir edilen hassas eyaletinden göç ediyor."