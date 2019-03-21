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İranlılar nevruzu Cıbıltepe'de karşıladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 18:41 | Son Güncelleme

Kış turizminin gözde merkezlerinden Cıbıltepe Kayak Merkezi, nevruzda çoğunluğu İranlı turistleri ağırladı - İranlı Mefaiba Şehlai: - "Çok güzel bir yer, pistler çok güzel. Nevruz'un İranlılara, Azerilere, Türkiye'ye kutlu olmasını arzu ediyorum"

Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Cıbıltepe Kayak Merkezi, nevruzda çoğunluğu İranlı turistleri ağırladı.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle kış turizminde önemli yeri bulunan, 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde çoğunluğu İranlılar olmak üzere yabancı turistler ile yerli turistler, güneşli havada Sarıçam ormanları arasında kayak yapmanın keyfini yaşadı.

İran turist grubu sorumlusu Hamit Çarkcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin İranlı turistler için önemli ve güzel bir yer olduğunu söyledi.

Sarıkamış'ta Nevruz Bayramı'nı kayak yaparak kutladıklarını dile getiren Çarkcı, "Şu anda Sarıkamış'ta kar durumu çok iyi. İlkbaharın tadını kayakla çıkarıyoruz. Maşallah bu sene kar çok iyi olduğu için 15 Nisan'a kadar kayak devam edecek." diye konuştu.

- "Çok güzel bir yer, pistler çok güzel"

İranlı turist Mefaiba Şehlai de İran'dan Kars'ın Sarıkamış içesine kayak yapmak için geldiğini ifade ederek, "Çok güzel bir yer, pistler çok güzel. Nevruz'un İranlılara, Azerilere, Türkiye'ye kutlu olmasını arzu ediyorum." dedi.

Ankara'dan gelen Gülşen Çamlı da nevruzu Sarıkamış'ta geçirdiklerini belirterek, "Pistlerde bir metre kar var. Bu zamanda burada ancak bu kadar güzel kayak yapılabilir. İran'dan gelen grup var, onlar da piste renk katmışlar. Herkesi Sarıkamış'a bekliyoruz." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Cıbıltepe kayak Sarıkamış

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